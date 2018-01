- Bitlis Valisi Ustaoğlu, kırsal bölgelerde soğuk havaya rağmen devam eden operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu - Ustaoğlu: - "2018 yılında örgütün kesinlikle bu bölgede tutunamayacağına inanıyoruz. Zaten 2017 yılındaki operasyonlarla adeta onlara her yeri dar ettik. Hiçbir şekilde burada kendilerine faaliyet alanı bulamadıkları gibi 2018 yılında da dar ettiğimiz bu alanlardan onları temizleyeceğiz"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kırsal bölgelerde soğuk havaya rağmen devam eden operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik'e moral ziyareti gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kırsal alanlarda PKK'lı teröristlere karşı mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile merkeze bağlı Oğulcak ve Ilıcak köylerine giden Vali Ustaoğlu, burada Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir tarafından karşılandı.

Bölgede incelemelerde bulunarak Yalçınkaya'dan devam eden operasyonlar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, daha sonra bölgedeki askerleri birlikleri ziyaret ederek, Mehmetçik'e moral verdi.

- "Örgütün daha çok sıkıntıya gireceğine inanıyoruz"

Burada güvenlik güçlerine hitap eden Ustaoğlu, bölgede askerlerin zor şartlarda milletin birliği ve selameti ile memleketin emniyet ve huzuru için arazide olduğunu söyledi.

Devletin, kahraman Mehmetçik sayesinde kentin en ücra köşesine kadar hakim olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgede arama tarama faaliyeti icra ediyorsunuz. Yaptığınız faaliyetlerle ilimizin ve ülkemizin huzuruna ve güvenine çok ciddi katkılar sağlıyorsunuz. 2017 yılında ülkemizde bölücü örgütle yapılan kararlı mücadelenin sonucunda yüzlerce örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçiğimiz 'ulaşılamaz, gidilemez ve erişilemez' denilen yerlerin en yüksek zirvelerine ulaştı. Geçen gün Sayın İçişleri Bakanımız Kato Dağı'ndaydı. Bugün Ölek mevkisi diye tabir ettiğimiz ve arkasında Sehi Ormanları'nın bulunduğu bu bölgelere kahramanlarımız hakim. Gelinen noktada kışın sayenizde bu kararlı mücadele ile arama tarama faaliyetleri yapılacak. Bu icraatların sonucunda baharla birlikte örgütün çok daha sıkıntıya gireceğine inanıyoruz. Yazın da yapılacak faaliyetlerle inanıyoruz ki bölgemizin her yerinde ve en ücra köşesinde bile artık devletimiz kendini en iyi şekilde hissettirecek. Sayenizde burada onlar korksunlar."

- "Terör örgütünü bu coğrafyadan söküp atacağız"

Vali Ustaoğlu, kahraman Mehmetçik'in gece gündüz demeden arazide olduğunu, onların sayesinde ülkede artık herkesin kendini huzur ve güven içinde hissettiğini vurguladı.

Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında örgütün kesinlikle bu bölgede tutunamayacağına inanıyoruz. Zaten 2017 yılındaki operasyonlarla adeta onlara her yeri dar ettik. Hiçbir şekilde burada kendilerine faaliyet alanı bulamadıkları gibi 2018 yılında da dar ettiğimiz bu alanlardan onları temizleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi ilimiz huzur, güven ve emniyet şehri olacak. Bu kış çok ciddi hedefler koyduk, terör örgütünün bu coğrafyadan söküp atılması noktasında."

Terör örgütünün bölgede can çekiştiğinin altını çizen Ustaoğlu, "Allah'ın izniyle sayenizde 2018 yılında bölgenin huzuru ve güveni sağlanacak. Nasıl ki 2017 yılında bölücü örgüte göz açtırtmadıysak ve ağır darbeyi vurmuşsak, bu yılda da örgütü bölgeden temizleyerek huzuru ve güveni çok daha iyi şekilde tesis edeceğiz. Hepinizi kutluyorum. Rabbim sizleri kazadan, beladan ve her türlü musibetten muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.