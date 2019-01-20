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Teröristlerin inleri imha edildi

Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin inleri imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edildi, yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cudi Dağı'nın 2 bin 920 rakımlı kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi bulundu.

Mağara, sığınak ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #pkk
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