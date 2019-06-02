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Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve İlçe Jandarma Alay Komutanlığı unsurlarınca Faraşin bölgesinin Versimaylık mevkisinde  "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin Operasyonu" düzenlendi. 

Operasyon kapsamında yürütülen arazi taramasında teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, teröristlere ait uyku tulumu, arazi botu, 7 çadır, 40 tüp, 1 fırın, 2 araç aküsü, 10 battaniye, kablo ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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