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Teröristlerin maket uçakla saldırı girişimi engellendi

Silopi ilçesindeki bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla Irak sınırları içerisinden yönlendirdiği 2 maket uçak etkisiz hale getirildi

Teröristlerin maket uçakla saldırı girişimi engellendi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla yönlendirdiği 2 maket uçak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde ilçedeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası ile İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında Irak sınırları içerisinden gönderilen maket uçaklar tespit edildi.

Güvenlik güçlerince dronesavar ve teknik cihazlarla etkisiz hale getirilen maket uçaklardan biri Çalışkan Beldesi kırsalına, diğeri Özgen köyü kırsalında düşürüldü.

Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı belirlendi. 

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #pkk
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