Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatının ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı