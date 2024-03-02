Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatının ele geçirildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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