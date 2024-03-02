Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri yapıldı. Arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatının ele geçirildiği belirtildi.