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Terörle mücadele operasyonları

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlere ait iki el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu

Terörle mücadele operasyonları

 Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlere ait iki el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde icra edilen arazi aramasında iki adet el bombası, bir adet gece görüş gözlüğü ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yurt içi olaylar #mardin #genelkurmay başkanlığı
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