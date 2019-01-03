Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmeye terörle mücadelede işbirliği mesajları verildi. Baş başa zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan "Terörle mücadelemizde iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan'ın Iraklı mevkidaşı Salih de "her alanda ortak işbirliği mesajıyla geldik" ifadelerini kullandı.

Ankara ve Bağdat'tan terörle mücadele işbirliği mesajları geldi.



Irak'taki PKK varlığı. Suriye'deki terörle mücadele. Ovaköy sınır kapısının açılması. Ankara-Bağdat hattındaki ekonomik ve ticari ilişkiler...Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ajandasındaki bu başlıklarla Ankara'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına geçildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamasında terörle mücadelede başarı için ortak işbirliğine dikkat çekti.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de "her alanda işbirliği" vurgusu yaptı.



İki lider Irak'ın yeniden yapılandırması hakkında da ortak mesajlar verdi.



Liderler iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değindi. Ankara "yeni bir rekor" çağrısında bulundu. Bağdat, Karma Ekonomik Toplantısına vurgu yaptı..





ulusal.com.tr