Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesin1 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye, Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı
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Teröre karşı bir kez daha kararlılık mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapıldı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde'de 1 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütünün Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimlerinin de hız kazandığı kaydedildi. Bu kapsamda "Türkiye, Güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde sınrı ötesinde görev yapan birliklere yönelik artan terör eylemlerinin "örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçası" olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır." ifadelerine de yer verilmesi dikkat çekildi.

Güvenlik toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle de görüşme yapacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# güvenlik zirvesi # terörle mücadele
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