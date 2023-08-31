Terörle mücadelede son bilanço paylaşıldı! Mehmetçik PKK'ya darbe indiriyor

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.

Terörle mücadeleye ilişkin son bilanço Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.146’ya, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38.489’a ulaştı.

PENÇE KİLİT'TE SON DURUM

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonundaki son durum hakkında da bilgi verildi, "Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.336 silah ve 667.547 mühimmat ele geçirilmiş, 2.192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir." denildi.

Hudut güvenliği de MSB'nin gündemindeydi. Yapılan açıklamada, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30’u FETÖ mensubu olmak üzere 37’si terör örgütü üyesidir. 4.291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Diğer yandan güvenlik kaynakları da bazı bilgiler paylaştı. Yunanistan ile normalleşme sürecine ilişkin kaynaklar, "Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz” yanıtını verdi.

HUDUTLARLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Ayrıca güvenlik kaynakları, hudutlardan kaçak geçiş olduğunu iddia eden sosyal medyadaki görüntülerle ilgili de konuştu. Kaynaklar, "Stok görüntüler kullanılarak hudut güvenliğimiz polemik konusu yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Mehmetçiğin emeğine saygı duyulması gerektiğini belirten güvenlik kaynakları, "Sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız" sözlerini de ekledi.