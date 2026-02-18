Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi

Komisyonda görüşülen 60 sayfalık "Terörsüz Türkiye" raporu, 47 üyenin oyuyla kabul edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Komisyon gündemine gelen 60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda rapor, komisyon üyelerinin 47 oyuyla kabul edilerek onaylandı.

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol milletvekilleri rapora "Evet" oyu verdi. Buna karşılık TİP ve EMEP temsilcileri "Hayır" oyu kullandı. Oylama sırasında bir üye ise çekimser oy verdi.

Ayrıntılar geliyor…

