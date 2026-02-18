Terörsüz Türkiye Raporu tamamlandı! Kurtulmuş: Rapor af mahiyetinde değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21'inci ve son toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda, komisyonun hazırladığı ortak rapor tamamlandı.

Komisyonun çalışmalarına ilişkin detayları paylaşan Numan Kurtulmuş, raporun yedi bölümden oluştuğunu açıkladı. Birinci bölümde komisyonun çalışmaları, ikinci bölümde temel hedefler, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi arka planı, dördüncü bölümde komisyonda dinlenen isimlerin analizleri, beşinci bölümde terör örgütü PKK'nın kendini feshi süreci, altıncı bölümde yasal düzenleme önerileri ve yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik öneriler yer aldı. Rapor içeriğinde "Umut Hakkı" ibaresinin yer almadığı belirtildi.

Kurtulmuş, raporda yer alan maddelerin bir af niteliği taşımadığının altını çizdi. Ayrıca mevcut düzenlemelere ek olarak Türkiye'nin daha kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"MİLLETİMİZ DAĞILMAYI DURDURACAK"

Komisyonun yoğun bir mesai harcadığını belirten Kurtulmuş, sürecin teknik ve tarihi boyutuna ilişkin şunları söyledi: "88 saat çalışma yapıldı. 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu. Komisyonun hazırladığı rapor 7 bölümden oluşuyor. Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Barış ve huzurun sağlanması tarihi bir sorumluluk. Raporda PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yasal düzenleme var."

"Milletimiz dağılmayı durduracak" diyen Kurtulmuş, sürecin ayrışmayı değil bütünleşmeyi hedeflediğini şu sözlerle ifade etti: "Ülkemizde kardeşlik, esenlik ve toplumsal barışı destekleyen her sözü ve her adımı desteklemekteyiz. Bu mesele farklılıkları derinleştiren ezber kalıpları değil kararlı adımlarlar çözüme kavuşturacaktır. Meclis, vazifesini tereddütsüz bir şekilde yürüttü. Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur. Alınan tedbirler hukukla sağlam bir şekilde ilerleyecektir. Kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Komisyon acılarımızı inkar etmeden geleceği birlikte korumak kararlılığın açık bir ifadesidir."

RAPOR 60 SAYFA VE 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Ortaya çıkan detaylara göre rapor toplam 60 sayfa ve 7 bölümden oluşuyor. İlk 4 bölümde sürecin kronolojik işleyişi aktarılırken; 5, 6 ve 7'nci bölümlerde atılması gereken adımlar ve çözüm önerileri sıralanıyor.