banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Tertip davasının sürmesine tepki

Yargıtay'ın kararına rağmen süren Ergenekon kumpas davasının 3'üncü duruşmasına 3 gün kaldı. Dava avukatlarından Mehmet Cengiz, davanın hala devam ettirilmesinin FETÖ'ye karşı yürütülen hukuki mücadeleye köstek olunması anlamı taşıdığını söyledi. Cengiz, Perşembe günü görülecek davada beraat kararı çıkması gerektiğini ifade etti.

Tertip davasının sürmesine tepki

Yargıtay'ın "Örgüt yoktur" kararına rağmen Ergenekon kumpası yerel mahkemede sürüyor. 21 Haziran'da yeniden yargılamasına başlanan davanın 3'üncü duruşması 21 Aralık'ta görülecek. 

Hukukçular ise kumpası kuran FETÖ'cüler yargılanırken Ergenekon tertibinin sürdürülmesine tepkili.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Ulusal Kanal'da katıldığı programda konuştu. Cengiz, Perşembe günü görülecek davada beraat kararı verilmeli dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #ulusal kanal #mehmet cengiz #fetö #yargıtay #Ergenekon kumpası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TGB İzmir, Karşıyaka'daki yürüyüşün çalışmalarını hızlandırdı
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.