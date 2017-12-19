Yargıtay'ın "Örgüt yoktur" kararına rağmen Ergenekon kumpası yerel mahkemede sürüyor. 21 Haziran'da yeniden yargılamasına başlanan davanın 3'üncü duruşması 21 Aralık'ta görülecek.
Hukukçular ise kumpası kuran FETÖ'cüler yargılanırken Ergenekon tertibinin sürdürülmesine tepkili.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Ulusal Kanal'da katıldığı programda konuştu. Cengiz, Perşembe günü görülecek davada beraat kararı verilmeli dedi.
ulusal.com.tr
Yargıtay'ın kararına rağmen süren Ergenekon kumpas davasının 3'üncü duruşmasına 3 gün kaldı. Dava avukatlarından Mehmet Cengiz, davanın hala devam ettirilmesinin FETÖ'ye karşı yürütülen hukuki mücadeleye köstek olunması anlamı taşıdığını söyledi. Cengiz, Perşembe günü görülecek davada beraat kararı çıkması gerektiğini ifade etti.
Yargıtay'ın "Örgüt yoktur" kararına rağmen Ergenekon kumpası yerel mahkemede sürüyor. 21 Haziran'da yeniden yargılamasına başlanan davanın 3'üncü duruşması 21 Aralık'ta görülecek.
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