Tanık G.A.Ö, darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi taşıyan uçağın, 14 Temmuz'da sistemde kayıtlı bulunduğunu ve darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara'ya inişine, BHHM'nin talimatıyla izin verildiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınlarıyla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Tanık G.A.Ö, 15 Temmuz'da Etimesgut'taki 11. Üs'de kulede görev yaptığını belirterek, o gün üs komutan vekili ve harekat komutanı Albay İsmail Günaydın'ın emriyle geldiğini söyledi.

Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin (BHHM) izinsiz iniş kalkış yapılmayacağına yönelik emri doğrultusunda pistin kapatıldığını belirten G.A.Ö'ye, Mahkeme Başkanı Selfet Giray darbeci tuğgeneral Semih Terizi'nin uçağıyla ilgili bilgisini sordu.



G.A.Ö, saat 00.00 sularında "Murat 56" çağrı adlı uçağın Diyarbakır'dan kalkış yaptığını ve havada olduğunu sistemden gördüklerini, 01.11'de BHHM'nin inişe müsaade etmesi üzerine pisti açtıklarını ve uçağın iniş yaptığını anlattı.



"Uçak indikten sonra kendi Özel Hava Alay Komutanlığındaki park yerine intikal etti." diyen G.A.Ö, bunun bilgisini de harekat komutanı ve BHHM'ye aktardıklarını söyledi.

İniş iznini BHHM'den kimin verdiği sorulan G.A.Ö, "Kendisini Binbaşı Kaya olarak tanıtan kişi ile görüştüm, uçuş kulesindeki BHHM direkt hattından. Harekat komutanımız da inişe müsaade etmemizi istedi. Bu şekilde emri yerine getirdim." dedi.



G.A.Ö, bu uçağın kimleri getirdiğine dair bilgi olup olmadığı yönündeki soru üzerine de uçağı görünce, uçağın ne maksatla geldiğine dair Diyarbakır uçuş kulesini aradığını ve Semih Terzi'nin geldiğini öğrendiğini, bunu da komutanına aktardığını bildirdi.



Terziyi önceden tanımadığını belirten G.A.Ö, "Önceden planlanmış bir uçuştu. Sonradan programın bilgilerine baktığımda 14 Temmuz'da programlandığını hatırlıyorum. Yalnız bacakları Etimesgut-Diyarbakır, Diyarbakır-Şırnak, Şırnak-Etimesgut olarak planlıydı. Diyarbakır'daki kalkıştan sonra Şırnak bacağı Etimesgut olarak değiştirildi programda." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın uçağı ile ilgili de G.A.Ö, kalkış bilgisinin görevli üsteğmen tarafından aktarıldığını, Ankara Akıncı Üssü için kalkış yaptığını da "MY" denilen uçuş takip sisteminden görüldüğünü ifade etti.



Duruşmaya diğer tanık beyanlarının ardından yarına kadar ara verildi.