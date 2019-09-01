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TESK'ten esnaf için öfke kontrolü eğitimi önerisi

"Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız"

TESK'ten esnaf için öfke kontrolü eğitimi önerisi

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." ifadelerini kullandı.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısı, TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

Şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerinde yaşandığına ve şiddet kültürünün geliştiğine işaret eden Palandöken, yaşanan olayların altında yatan sebeplerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Öfke Kontrolü Eğitimi #TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken #Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
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