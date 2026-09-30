TESK'te Mehmet Yiğiner dönemi: Yeni genel başkan seçildi

Genel kurul Ankara'da bir özel otelde toplandı. Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, TESK'in yeni dönemine ilişkin projeler ele alındı. Oy kullanacak delegeler, 82 birlik ile 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyelerinden ve TESK'in görevdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluştu.

Genel başkanlık için mevcut Başkan Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in yarışması bekleniyordu. Palandöken, genel kurulun gerektiği gibi yapılmadığı iddiasıyla adaylıktan çekildi. Yiğiner böylece seçime tek aday olarak girdi.

Seçimde kullanılan 646 oyun 83'ü geçersiz sayıldı. Palandöken ve yönetim kadrosu ise mali ve idari açıdan ibra edilmedi.

PALANDÖKEN: "EĞİLMEDİM AMA KIRILDIM"

Seçimden önce açıklamalarda bulunan ve ardından adaylıktan çekilen Palandöken, TESK'in esnafların en büyük markası olduğunu belirterek şunları söyledi: "TESK, Türkiye'nin en güçlü ve en büyük markası. Değişmeyen tek şey var. Etiklik, yüreklilik ve mücadelecilik. Hepsini yerine getirmeye gayret ettim. Eğilmedim ama kırıldım. Sizin hizmetkarınız olarak bugüne kadar görev yaptım. Sizlere teşekkür ediyorum"

Aday olarak konuşan Yiğiner, TESK'in Türkiye'nin en değerli ve en önemli kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Esnafın her daim yanında olduklarını belirten Yiğiner, kendisine oy veren de vermeyen de herkese eşit şekilde hizmet edeceğini ifade etti. Palandöken ve yönetimine tepki gösteren Yiğiner, eski yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretemediğini dile getirdi.

Palandöken ve yönetimini esnafa hizmet etmeyi başaramamakla eleştiren Yiğiner şöyle konuştu:"Mevcut iktidar, yaptığı hizmetleri ve yapacağı hizmetleri anlatır. Çalışmasını bu şekilde yapar. İlleri ziyaret eder, bölge toplantıları yapar. Bu şekilde bir seçim çalışması yaparsın. Benim yanımdaki arkadaşlarım 'Başkanım ne olacak?' diyor. Biz soğan yemedik ki karnımız ağrısın. Yaptığımız işin peşindeyiz. Neymiş Mehmet Yiğiner seçime girmeyecekmiş. Bu bizim doğal hakkımız değil mi? Mehmet Yiğiner ne kötülük yapmış? Mehmet Yiğiner ne yapmış? Mehmet Yiğiner, şehit cenazesinden harcırah almamış ve deprem bölgesine gitmiştir. Palandöken, 'Bu genel kurul, adil bir genel kurul değil' diyor. Bunun neresi adil değil? Böyle bir seçim çalışması olmaz. 4 yıldaki her toplantıda Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarını kötüledi. Başka hiçbir şey yapmadılar. Bakanlığa şikayet ettiler, müfettişler gönderdiler, savcılığa gittiler. Ben buradaki arkadaşlarımıza, birlik başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza para vermişim. İftira en büyük günahlardan biridir. İftirayla seçim kazanılmaz"

Seçim sonrasında yeni projelerle esnaf camiasını rahatlatmayı hedeflediklerini belirten Yiğiner, "TESK olarak başta esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. Bu konuda iddialıyız. Odalarımızın, birliklerimizin, federasyonlarımızın ekonomik yapılarını düze çıkartacağız. Bundan sonra Bendevi Palandöken yok. Yaptıklarımızı sıralasak saymakla bitmez. Tesislere girilmiyordu, kapalıydı. Özellikle Kırıkkale'deki tesislere girilmiyordu. Hepsini elden geçirdik. Bunlar 'Arabalara lastik alamıyoruz, kışın kaza yapmayın, yavaş gidin' diyordu. Biz bütün arabaları sıfırladık. Fazla fazla aldık ve sizlere hizmet etsin diye şoför sayımızı arttırdık" dedi.

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU BELLİ OLDU

Yiğiner'in açıkladığı Yönetim ve Denetim Kurulu'nda toplam 19 isim yer aldı. Yönetim Kurulu'nda Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın ve İsmail Karacabey bulunuyor. Denetim Kurulu'nda ise Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya görev alıyor.