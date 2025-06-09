TESK'ten yaş sınırı kaldırılsın önerisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Köye Dönüş Projeleri”nde yaş sınırının kaldırılmasını istedi.
Yayınlanma:
Palandöken, tarımsal faaliyetlerin 60-70 yaşındaki çiftçiler tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Kente göç tehlikesine dikkat çeken Palandöken, tarımın cazip hale getirilmesi için önerilerini dile getirdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Köye dönüş'' projelerinde uygulanan 40 yaş sınırının kaldırılması gerektiğini söyledi:
"Bugün büyükşehirde 2-3 aylık kira, kırsalda bir yıllık gelire eşit hale geldi. İnsanlar bu yüzden köylerinde kalmak istiyor. Bunun için kırsala pozitif ayrımcılık şart. Aksi hâlde fiyatlar düşmez, üretim artmaz. Çiftçiye hem destek verilmeli hem de üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır."
Palandöken, üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı:
"Üreticilerin teşvik edilmesi ve tarım arazilerinde, meyve bahçelerinde, hayvancılıkta daha fazla destek sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda sosyal imkânlar artırılmalı, çocukların eğitim görebileceği yerel okullar açılmalı."
Şehre göçün arttığını söyleyen Palandöken, nedenleri ve yapılması gerekenleri anlattı.
"Para kazanan insanlar memleketlerini ve topraklarını bırakıp başkasının yanında çalışmak istemezler. Ancak şu anda görüyorlar ki, geçmişte annelerinin babalarının yaptığı hayvancılıkla süt para etmiyor. Aynı şekilde, sebze ve meyvede de kazanç sağlayamıyorlar. Tarımla uzun süre uğraşmalarına rağmen çalıştıracak insan bulmakta zorlanıyorlar."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi