TESK'ten yaş sınırı kaldırılsın önerisi

Palandöken, tarımsal faaliyetlerin 60-70 yaşındaki çiftçiler tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Kente göç tehlikesine dikkat çeken Palandöken, tarımın cazip hale getirilmesi için önerilerini dile getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Köye dönüş'' projelerinde uygulanan 40 yaş sınırının kaldırılması gerektiğini söyledi:

"Bugün büyükşehirde 2-3 aylık kira, kırsalda bir yıllık gelire eşit hale geldi. İnsanlar bu yüzden köylerinde kalmak istiyor. Bunun için kırsala pozitif ayrımcılık şart. Aksi hâlde fiyatlar düşmez, üretim artmaz. Çiftçiye hem destek verilmeli hem de üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır."

Palandöken, üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Üreticilerin teşvik edilmesi ve tarım arazilerinde, meyve bahçelerinde, hayvancılıkta daha fazla destek sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda sosyal imkânlar artırılmalı, çocukların eğitim görebileceği yerel okullar açılmalı."

Şehre göçün arttığını söyleyen Palandöken, nedenleri ve yapılması gerekenleri anlattı.