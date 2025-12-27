TESK’ten yılbaşı uyarısı: Merdiven altı ürünlere dikkat

Yeni yıl hazırlıkları sürerken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, denetimsiz gıda ürünleri ve yılbaşı gecesi trafiği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Palandöken, merdiven altı üretimin arttığını belirterek, "Bu nedenle bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır" dedi.

Vatandaşları özellikle sokak aralarında ve hijyenik olmayan koşullarda satılan yiyeceklere karşı uyaran Palandöken, ucuz fiyatın sağlık riskini beraberinde getirdiğini vurguladı. Palandöken, şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef bu gecelerde, bu özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı. O anda ısıtılmış, cazip gösterilen ve gerçek fiyatının çok altında sunulan bu ürünler ciddi risk taşıyor."

ŞARKÜTERİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDE RİSK BÜYÜK

Hassas gıda ürünlerinin saklama koşullarının hayati önem taşıdığını belirten TESK Başkanı, tüketicilerin etiket ve içerik kontrolü yapması gerektiğini hatırlattı. Palandöken sözlerine şöyle devam etti: "Hele hele şarküteri ürünleri bu noktada çok daha önemli. Midye, ciğer, tavuk sote gibi ya da farklı malzemelerden yapılmış, içeriği belli olmayan ürünlere de özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde hem kendinizin hem de misafirlerinizin, konuklarınızın sağlığını riske atmış olursunuz. Bunun için yapılması gereken tek şey; dikkatli olmak, kontrollü davranmak ve tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır. Bilindiği üzere pastırma, sucuk gibi şarküteri ürünleri; balık, ciğer gibi çabuk bozulabilen gıdalar ve sütlü ürünler çok hassas ürünlerdir. Bu ürünlerde ekstra dikkatli olunması gerekir. Fiyat olarak ekonomik gibi görünebilir ama sağlığınızdan olabilirsiniz."

Yılbaşı yaklaştıkça denetimsiz satış yapan kişilerin sayısının arttığına işaret eden Palandöken, "Bu nedenle yiyeceğimize, içeceğimize, alacağımız hediyelere ve bu hediyelerin niteliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ürünlerin insan sağlığına zararlı olup olmadığını kısa sürede anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Günler azaldıkça korsan satıcıların, insan sağlığını hiçe sayan bu tür kişilerin sayısı da maalesef artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TRAFİKTE ALKOL VE KAZA RİSKİ

Palandöken, yılbaşı gecesi yola çıkacak vatandaşlar için de trafik güvenliği uyarısında bulundu. Alkol kullanımı ve yoğunluk nedeniyle kaza riskinin arttığını belirten Palandöken, güvenli ulaşım için şu tavsiyeleri verdi: "O gece dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da trafiktir. İnsanlar alkol alabiliyor, alkollü sürücüler trafiğe çıkabiliyor. Yorgunluk ve yılbaşı gecesinin karmaşasıyla kaza riski de artıyor. Bu nedenle mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmak ya da 24 saat hizmet veren taksi duraklarımızdan faydalanmak en doğru tercih olacaktır. Aracınızı kullanmak yerine, güvenli bir şekilde bu hizmeti veren arkadaşlarımızla yolculuk yapabilirsiniz. Sizin sağlığınız, geleceğiniz ve ailenizle birlikte bulunduğunuz aracın içindeki huzurun bozulmasını kimse istemez. Ancak maalesef bu tür olumsuzluklarla sık sık karşılaşıyoruz."

TAKSİCİ ESNAFI 24 SAAT NÖBETTE OLACAK

Ulaşım konusunda esnafın hazırlıklı olduğunu belirten Palandöken, "Yılbaşı gecesi taksici esnafımız 24 saat hizmet verecek" diyerek, vatandaşların kendi araçlarını kullanmak yerine alternatiflere yönelmesini önerdi. Palandöken sözlerini, "Birincisi, trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli; mümkünse o gece araç kullanılmamalı, toplu taşıma ya da 24 saat nöbetçi olan taksi durakları tercih edilmelidir. Şimdiden 2026 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve ailenizle birlikte arzu ettiğiniz şekilde bir yılbaşı geçirmenizi temenni ediyorum" ifadeleriyle noktaladı.