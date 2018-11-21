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Teslim olan PKK'lı itiraf etti

Suriye'de PKK'dan kaçan terörist K. D'nin itirafları ortaya çıktı. Örgüte katıldığı için pişmanlık duyuduğunu söyleyen PKK'lı, karakollara saldırı emrini Kandil'den aldıklarını açıkladı. PKKlı K. D Amerikalıların örgüte verdiği destekle ilgili de bilgi verdi.

Teslim olan PKK'lı itiraf etti

PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'den kaçan terörist K.D,  Kilis'te teslim oldu. İfadesindeki itirafları, örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

K.D örgütte 2.5 yıl farklı bölgelerde faaliyet gösterdi. Pişman olup askere sığındı.

Karakolları hedef alan teröristler emri nereden aldıklarını açıkladı.

PKK'lı ifadesinde Amerikan'ın desteğini anlattı.

K.D, terör örgütü YPG'nin elindeki IŞİD'lilerle PKK'lıların takas edildiğini de söyledi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #suriye #pkk
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