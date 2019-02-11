Jandarma, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vurdu. Terör örgütüne, 2 ayda toplam 20 bin 659 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 72 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına izin verilmiyor.



Jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında 10 bin 659 operasyon düzenledi.



Kararlı operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilirdi. Tam 135 sığınak imha edildi. Bunun yanı sıra 13 bin 372 mühimmat ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi de ele geçirildi.



Operasyon bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar varıyor. Sert kış koşullarına rağmen Komando ve JÖH birlikleri harekâtlarına devam ediyor.



Jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri, sıfırın altında 30 dereceye varan soğuk hava ve sert kış koşullarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla terör örgütünün kırsal alandaki kış üslenmesine darbe vurdu.



Operasyonlar, Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Kars, Ağrı ve Iğdır olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmış durumda... Ayrıca, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki kırsal alanlarda da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar sürüyor...





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