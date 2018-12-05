Terör örgütü PKK/KCK'nın, son yıllarda azalan terörist sayısını artırmak için kadın militanları doğuma zorladığı güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesiyle ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK/KCK'nın, sadece toplumsal değerleri yok eden değil, kadını, kadın kimliğini alçaltan ve tüketen yoz bir yapı olduğu eylemleriyle yeniden gözler önüne serildi.



PKK/KCK'nın, iddia ettiği sözde etik ve ahlaka ulaşma gayesinden ne kadar uzak olduğu ve var olan düzen yerine sözde vadettiği kendi ahlak düzenini sapkın bir zihniyetin temeli üstüne kurmaya çalıştığı da görülüyor.



Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve aldığı ağır darbelerle gün geçtikçe zayıflayan PKK/KCK, dağa çıkanların azalması ve örgüt içerisinde çarpık ilișkilerin ortaya çıkmasıyla da militan temininde zorlanıyor. Köşeye sıkışan kanlı terör örgütü PKK/KCK, terörist sayısını artırmak için yine ahlaksızca kadınları kullanıyor.



"Doğan çocuklarla terörist sayısını artırmaya çalışıyorlar"



PKK/KCK'ya katılımların azalması nedeniyle kadın militanların doğuma zorlandıkları 20 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim olan S.D. adlı teröristin ifadesiyle gün yüzüne çıktı.



S.D, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında verdiği ifadesinde, Irak'ın Zap ve Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunduğunu anlattı.



Bölücü terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'nin son yıllarda azalan katılımların artırılmasına yönelik yeni yöntem arayışları içerisinde olduklarını bildiren S.D, "Halen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren R. adlı kadın terörist bana, söz konusu katılımların artırılması için örgüt mensupları arasında cinsel ilişki yoluyla yeni doğumlara zorlandıklarını ve doğumların Irak'ın Mahmur bölgesinde gerçekleştirildiğini anlattı." ifadesini kullandı.



S.D, ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"R. adlı terörist bana, annesinin örgütte iken hamile kaldığını, doğumundan itibaren annesi ve babasıyla hiç görüştürülmediğini, 7 yaşına kadar Irak'ın Mahmur kampında başka örgüt mensupları tarafından büyütüldüğünü, 13 yaşında örgüte tam olarak katıldığını, kendisini yetiştiren örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, fakat biyolojik anne ve babasını hiç tanımadığını söyledi. R. bana, kampta kendisi gibi 10-15 teröristin olduğunu, bu şekilde doğan çocuklarla annelerinin temasının örgüt yönetimi tarafından sonlandırıldığını ve anne örgüt mensuplarının başka faaliyet alanlarına sevk edildiğini söyledi."