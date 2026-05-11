Test sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması

Bakanlık, gemide bulunan son 3 vatandaşın da güvenli bir şekilde ülkeye getirildiğini ve sağlık kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.



Tahliye Operasyonu Ambulans Uçakla Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sular üzerindeki seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşı, özel donanımlı bir ambulans uçak ile Türkiye’ye nakledildi. Ülkeye giriş yapan vatandaşlar, önceden hazırlanan protokoller çerçevesinde vakit kaybetmeksizin yakın takip ve izolasyon ünitelerine sevk edildi.

Test Sonuçları Negatif Olarak Saptandı

Kamuoyunda endişe yaratan virüs şüphesine yönelik en kritik bilgi test sonuçlarından geldi. Daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte, son tahliye edilen 3 vatandaştan da gerekli numuneler alındı. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, izlem altındaki toplam 5 kişinin de test sonuçlarının negatif olduğu kesinleşti.

Bakanlık, test sonuçları temiz çıksa dahi ihtiyati tedbirlerin elden bırakılmayacağını vurguladı. Vatandaşlar, hantavirüsün kuluçka süresi ve bulaşma riskleri göz önünde bulundurularak, önerilen süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edilecek.

Klinik Tabloda Herhangi Bir Belirti Yok

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen sürekli değerlendirmelerde, şu ana kadar sevindirici bir tablo çizildi. Gözlem altındaki 5 vatandaşın hiçbirinde hastalıkla ilişkili herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı bildirildi.

Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından en üst düzeyde ve titizlikle takip edildiği belirtilirken, vatandaşların genel sağlık durumlarının yakından izlendiği ifade edildi.