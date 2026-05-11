Test sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması

Dünya gündemini meşgul eden MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgını sonrası, Sağlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliye sürecine dair beklenen resmi açıklamayı yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Test sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık, gemide bulunan son 3 vatandaşın da güvenli bir şekilde ülkeye getirildiğini ve sağlık kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.


Tahliye Operasyonu Ambulans Uçakla Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sular üzerindeki seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşı, özel donanımlı bir ambulans uçak ile Türkiye’ye nakledildi. Ülkeye giriş yapan vatandaşlar, önceden hazırlanan protokoller çerçevesinde vakit kaybetmeksizin yakın takip ve izolasyon ünitelerine sevk edildi.

Test Sonuçları Negatif Olarak Saptandı

Kamuoyunda endişe yaratan virüs şüphesine yönelik en kritik bilgi test sonuçlarından geldi. Daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte, son tahliye edilen 3 vatandaştan da gerekli numuneler alındı. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, izlem altındaki toplam 5 kişinin de test sonuçlarının negatif olduğu kesinleşti.

Bakanlık, test sonuçları temiz çıksa dahi ihtiyati tedbirlerin elden bırakılmayacağını vurguladı. Vatandaşlar, hantavirüsün kuluçka süresi ve bulaşma riskleri göz önünde bulundurularak, önerilen süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edilecek.

Klinik Tabloda Herhangi Bir Belirti Yok

Sağlık ekipleri tarafından yürütülen sürekli değerlendirmelerde, şu ana kadar sevindirici bir tablo çizildi. Gözlem altındaki 5 vatandaşın hiçbirinde hastalıkla ilişkili herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı bildirildi.

Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından en üst düzeyde ve titizlikle takip edildiği belirtilirken, vatandaşların genel sağlık durumlarının yakından izlendiği ifade edildi.

Hem ehliyetsiz hem sabıkalı! 18 yaşındaki sürücü ekmek parasındaki işçiyi ezdiHem ehliyetsiz hem sabıkalı! 18 yaşındaki sürücü ekmek parasındaki işçiyi ezdiYurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGündem
virüs sağlık bakanı
Günün Manşetleri
Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması
Önemli açıklamalar
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddetti
Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!
Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!
Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni halk plajı
İkinci el araç satışında kurallar değişiyor
Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları