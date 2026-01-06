Test sonucu henüz çıkmamıştı: Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını kabul etti!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı’nın verdiği ifade ortaya çıktı.

Mustafa Kadir Mercan haberine göre Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Subaşı’nın, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına giren ifadeye ilişkin işlemlerin sürdüğü, test sonuçlarının ise beklenildiği bildirildi.

