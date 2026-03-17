Testo Taylan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Kamuoyunda 'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın hesabından yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin yasal işlem başlatıldı. Videonun içeriğinde, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddia edildi.

TACİZ EYLEMLERİNİ NORMALLEŞTİRME TEHLİKESİ

Soruşturma dosyasında, videodaki davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı öne sürüldü.

Bununla birlikte, bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Taylan Özgüç Danyıldız Kocaeli'nde, diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'müstehcenlik' suçlamaları yöneltiliyor.