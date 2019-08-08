​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
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​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği heyeti ile görüştü, askeri liselerle ilgili "Toplumdaki duyarlılığın farkındayız" dedi. Türkiye Subaylar Derneği Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, görüşmeye ilişkin detayları Ulusal Kanal'a anlattı. Çalışkan, askeri liselerle ilgili "Olumlu kanaatler edindik" ifadesini kullandı.

​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü

Emekli subaylar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Akar'ın askeri liselerin kapatılması ile ilgili, toplumda oluşan hassasiyetin farkında olduğu belirtildi.

Görüşmeyle ilgili Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal  Çalışkan açıklama yaptı.

TESUD başkanı askeri liselerle ilgili isteklerini dile getirdi.

Çalışkan, yapılan ziyarette  emekli subayların durumunun da görüşüldüğünü belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #​TESUD
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