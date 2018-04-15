İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tarihi camide hasara neden oldu.

Şişli'de, restorasyon çalışmaları süren Teşvikiye Camisi'nde yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Caminin minaresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, cami içerisinde hasara neden oldu.

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