TEZ-KOOP İŞ'ten TMMOB'a Tepki

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkili sendika olmasına rağmen Tez-Koop İş Sendikası’na yetki tespit davası açtı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Sendika, tepki için TMMOB binası önünde bir açıklama yaptı. Sendikanın 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman, emeklerinin karşılığını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Sendikanın yaptığı açıklamaya Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da katılarak desteklerini iletti.

Tez-Koop İş Sendikası yetkili sendika olmak için tüm şartları sağladı… Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ise itiraz davası açtı.


Tez-Koop İş Sendikası, Mimarlar Odası yönetimine seslendi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Sendika karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Sendikanın Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman, ek protokol yapma çağrısına Mimarlar Odası’nın tepkisiz kaldığına dikkat çekti.

Mimarlar Odası’nda sendikalı emekçiler adına açıklama yapan Ferhan Temiz de mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sendikanın açıklamasına Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da destek verdi.

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# TezKoopİş # TMMOB
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