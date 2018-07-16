Bülent Tezcan kurultay için toplanması gereken imzalar hakkında konuştu. Tezcan "bizim edindiğimiz izlenim kurultay için yeterli imzanın toplanamayacağı yönünde" dedi

CHP'de muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasına yönetimden ilk açıklama geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" dedi.



CHP'de Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinden ilk hamle bu sabah gelmişti. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekili Yaşar Tüzün “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı” açıklaması yapmıştı.



24 Haziran'da yapılan çifte seçimde partisinden yüzde 8'lik bir puanda fazla oy alan Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla imza toplamaya başladı.



CHP’de delegelere giden mesajda ise şu ifadeler yer aldı:



Değerli Kurultay Delegesi arkadaşım; Bugün saat 11.00’de TBMM’de düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla DEĞİŞİM ve UMUT kurultayımız için çağrıda bulunacağız. Seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz.



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