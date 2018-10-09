Türk askerinin sınır dışında görevlendirilmesine ilişkin tezkereyi bir yıl daha uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkere, hükümete Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapmak için yetki tanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkere bir yıl daha uzatıldı. Meclis Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara gerekçe olarak Türkiye’nin güney kara sınırlarında yaşanan gelişmeler ve devam eden çatışma ortamı gösterildi.



Metinde, "Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.



ulusal.com.tr

