TFF: 5’i üst klasman 30 gözlemci bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında 5’i Üst Klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun derinleştirdiği bahis incelemesi kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen gözlemcilerle ilgili süreç netleşti. Yapılan açıklamaya göre, 5 tanesi Üst Klasman kadrosunda yer alan toplam 30 gözlemci, disiplin talimatına aykırı davranışları nedeniyle 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, isimleri tek tek belirtilen gözlemcilerin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesinde düzenlenen “bahis oynama” fiili nedeniyle sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, tedbir uygulanan gözlemciler şu şekilde sıralandı

ÜST KLASMAN GÖZLEMCİLERİ

Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

KLASMAN GÖZLEMCİLERİ

Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıldırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

TFF, soruşturmanın devam ettiğini ve disiplin işlemlerinin PFDK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucu netleşeceğini belirtti.

