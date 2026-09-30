TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti: Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da var

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre sevk işlemi, 2026-2027 futbol sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulüplerle ilgili. Bu kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev alan ve aynı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişiler disiplin sürecine alındı.

57. MADDE DEVREYE GİRDİ

Sevkler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak yapıldı. Duyuruda, bahis soruşturmasının yürütüldüğü de belirtildi.

LİSTEDEKİ ERTUĞRUL DOĞAN DA VAR

PFDK'ya sevk edilenler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı.

PFDK'ya sevk edilen kişilerin listesi şu şekilde:

Burak Doğan Aydoğan - Alanyaspor

Hüseyin Gümrükcüler - Alanyaspor

Ahmet Tuncer - Alanyaspor

Cuma Kadıoğlu - Alanyaspor

Selami Fazlıoğlu - Alanyaspor

Yakup Şimşek - Alanyaspor

Bilal Can - Amed Sportif Faaliyetler

Lezgin Yürekli - Amed Sportif Faaliyetler

Sadık Sana - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Salih Arzu - Amed Sportif Faaliyetler

Rojbin Tellioğlu - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Deli - Amed Sportif Faaliyetler

Remzi Özyıldız - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Ali Acar - Amed Sportif Faaliyetler

Onur Mercan - Amed Sportif Faaliyetler

Mazlum Altındağ - Amed Sportif Faaliyetler

Nurettin Yıldız - Amed Sportif Faaliyetler

Ergin Başari - Amed Sportif Faaliyetler

Ronayi Binen - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Begün - Amed Sportif Faaliyetler

Yılmaz Demir - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Veysi Koyun - Amed Sportif Faaliyetler

Mehmet Çakmakçı - Amed Sportif Faaliyetler

Bekir Güneş - Amed Sportif Faaliyetler

Mustafa Mesut Kaya - Amed Sportif Faaliyetler

Selçuk Karadağ - Ankara Keçiörengücü

İskender Özbalta - Ankara Keçiörengücü

Abdulkadir Kazan - Ankara Keçiörengücü

Tuncay Gülel - Antalyaspor

Erhan Erdem - Antalyaspor

Emrah Çelik - Antalyaspor

Ahmet Ateş - Antalyaspor

Süleyman Çağdaş Uslu - Antalyaspor

Mehmet Ağırbayraktar - Antalyaspor

Şakir Öncül - Antalyaspor

Fatih Demirtop - Antalyaspor

İbrahim Gökhan Kasapoğlu - Antalyaspor

Ersel Çetin - Antalyaspor

Fesih Tamince - Antalyaspor

Ufuk Sezer - Antalyaspor

Rıza Perçin - Antalyaspor

Ahmet Okan Büyükballı - Antalyaspor

Bahadır Aslan - Antalyaspor

Hakan Onay - Antalyaspor

Recep Bayraktar - Antalyaspor

Ali Çan - Antalyaspor

Murat Şimşek - Antalyaspor

Burak Uysaloğlu - Antalyaspor

Cesur Burak Akar - Antalyaspor

Bahadır Haktanır - Antalyaspor

Dağlar Ekşi - Antalyaspor

Akın Tatlıpınar - Antalyaspor

Aytaç Altay - Antalyaspor

Gökhan Kestiroğlu - Antalyaspor

Özgür Kızıllar - Bandırmaspor

Oğuz Kır - Bandırmaspor

Onur Göçmez - Bandırmaspor

Özgün Eren - Bandırmaspor

Samed Kocaman - Bandırmaspor

Yunus Düzmekik - Bandırmaspor

Mustafa Der - Bandırmaspor

Uğur Maral - Bandırmaspor

Göker Duru - Bandırmaspor

Cem Erer - Bandırmaspor

Özel Aydın - Bandırmaspor

Sami Can Eken - Bandırmaspor

Mehmet Özbay - Bandırmaspor

Gökhan Tunç - Bandırmaspor

Mert Balıkçı - Bandırmaspor

Onur Çon - Bandırmaspor

Ünsal Yamaner - Bandırmaspor

Rahim Özdemir - Bandırmaspor

Sadi Kilercioğlu - Bandırmaspor

Özenç Batımor - Bandırmaspor

Hakan Hulusi Kaya - Bandırmaspor

Tezcan Aslan - Bandırmaspor

Mert Nasıroğlu - Batman Petrolspor

Tarkan Ser - Beşiktaş

Kerem Gürel - Beşiktaş

Fırat Fidan - Beşiktaş

Miraç İltuğ Sungur - Beşiktaş

Kadir Kılıç - Beşiktaş

Mustafa Mollaoğlu - Beşiktaş

Hakan Daltaban - Beşiktaş

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu - Beşiktaş

Enis Ulusoy - Beşiktaş

Serhan Çetinsaya - Beşiktaş

Mehmet Onur Sönmez - Bodrum FK

Mustafa Kara - Bodrum FK

Kamil Bacı - Bodrum FK

Berdan Köroğlu - Bodrum FK

Mahmut Deniz - Bodrum FK

Selim Caner - Bodrum FK

Arif Özçınar - Bodrum FK

Uğur Çilingiroğlu - Bodrum FK

Coşkun Aras - Bodrum FK

Serhat Dayanç - Bodrum FK

Ufuk Kaya - Bodrum FK

Yiğit Demir - Bodrum FK

Murat Şengül - Bodrum FK

Nejdet Baştuğ - Bodrum FK

Nurettin Avdan - Bodrum FK

Birol Ahi - Bodrum FK

İbrahim Çakır - Bodrum FK

Barış Ilgın - Bodrum FK

Hüseyin Gözütok - Bodrum FK

Serdar Söylemez - Bodrum FK

Nafiz Doğan - Bodrum FK

Cemal Demirci - Bodrum FK

Tayyar Gündoğan - Bodrum FK

Mesut Durateymur - Bodrum FK

Göksel Çamlı - Bodrum FK

Can Öztüzün - Bodrum FK

Murat Önder - Bodrum FK

İbrahim Meral - Bodrum FK

Eyüp Danacı - Bodrum FK

Halil Durmaz - Bodrum FK

Süleyman Nafiz Tekgül - Bodrum FK

Caner Tuna - Bodrum FK

Hadi Türk - Bodrum FK

Halil Eser - Bodrum FK

İsmet Özsarsılmaz - Bodrum FK

Hüseyin Karaca - Bodrum FK

Fatih Murat Yıldız - Bodrum FK

Kenan Altundağ - Boluspor

Hüseyin Tayşi - Boluspor

Murat Şabablı - Boluspor

Ragıp Kaan Semercioğlu - Boluspor

Alper Altuntaş - Boluspor

Abdullah Onur - Boluspor

Serkan Süzgen - Boluspor

Oktay Türk - Boluspor

Halil İbrahim Yavaş - Boluspor

Ali Şen - Boluspor

Ali Gürsoy - Boluspor

İsmail Duru - Boluspor

Suat Çelen - Boluspor

Haşim Erdoğan - Boluspor

Fuat Tut - Boluspor

Ahmet Ufuk Güler - Boluspor

Çetin Uç - Boluspor

Furkan Gökhan Çiçekdenk - Boluspor

Tolga Becikoğlu - Boluspor

Naci Tolga Türkar - Boluspor

Abdulkadir Kılıç - Boluspor

Caner Yıldırım - Boluspor

Ufuk Alın - Boluspor

Abdullah Ayarcan - Boluspor

Mahmut Çimender - Boluspor

Kamuran Avcı - Boluspor

Hakan Özsoy - Boluspor

Ahmet Topaloğlu - Boluspor

Maksut Beykoz - Boluspor

Aykut Sanver - Boluspor

Ahmet Uzunoğlan - Boluspor

Efehan Bayrak - Boluspor

Alper Alan - Boluspor

Kemal Sinan Haydaroğlu - Boluspor

Mevlüt Safa Özçelik - Boluspor

Ali Reha Özçelik - Boluspor

Oğuzhan Özçelik - Boluspor

Faruk Bakgör - Bursaspor

Mustafa Dişlon - Bursaspor

Samet İlhan - Bursaspor

Metin Alp - Bursaspor

Emre Planalı - Bursaspor

Tamer İşler - Bursaspor

Tolga Kayaer - Bursaspor

Eren Şengüzel - Bursaspor

İsmail Ediz Öztürk - Bursaspor

Enes Çelik - Bursaspor

Talha Temur Han - Bursaspor

Hayrettin Gülgüler - Bursaspor

Mustafa Ermiş - Bursaspor

Ali Ağır - Bursaspor

Yasin Tünbek - Bursaspor

İsmail Ertekin - Bursaspor

Yalçın Cambaz - Bursaspor

Fatih Bakoğlu - Çaykur Rizespor

Tolga Hasan Toptan - Çaykur Rizespor

Nurullah Haşimoğlu - Çaykur Rizespor

Celil Güner - Çaykur Rizespor

Ceyhun Kazancı - Çaykur Rizespor

Semih Fatih Kızıltan - Çaykur Rizespor

Mehmet Ömeroğlu - Çaykur Rizespor

Aytekin Kalender - Çaykur Rizespor

Serkan Karavin - Çaykur Rizespor

Ahmet Yılmaz Zehiroğlu - Çaykur Rizespor

Mikail Turgut - Çaykur Rizespor

Recep Ali Avcı - Çaykur Rizespor

Mustafa Çilingiroğlu - Çaykur Rizespor

Mutlu Çıtak - Çorum FK

Mustafa Ercan - Çorum FK

Hasan Serdar Yılmaz - Çorum FK

Serdar Koçak - Çorum FK

Baran Korkmazoğlu - Çorum FK

Selçuk Yavuz - Erzurumspor FK

Avni Akdemir - Erzurumspor FK

Ahmet Dal - Erzurumspor FK

Murat Urkuç - Erzurumspor FK

Mustafa Aygün - Erzurumspor FK

Erdem Bentoğlu - Erzurumspor FK

Mehmet Mutlu - Erzurumspor FK

Burakhan Burucu - Erzurumspor FK

Emre Aytekin - Erzurumspor FK

Melikşah Tekin - Erzurumspor FK

Oktay Tüzen - Eyüpspor

Gürkan Palavuz - Eyüpspor

Dursun Ali Akyıldız - Eyüpspor

Önder Oktugan - Eyüpspor

Yasin Akyüz - Eyüpspor

Taylan Şen - Eyüpspor

Eren Ali Dişli - Fenerbahçe

Bekir İrdem - Fenerbahçe

Erdem Sezer - Fenerbahçe

Emir Aral - Galatasaray

Özgür Işıtan Gün - Galatasaray

Ali Yüce - Galatasaray

Maruf Güneş - Galatasaray

Hüseyin Ural Aküzüm - Galatasaray

Mehmet Fatih Konuk - Gaziantep FK

Ali Kumru - Gaziantep FK

Mehmet Korkmaz - Gaziantep FK

Serhat Tümer - Gaziantep FK

Cevat Güllü - Gaziantep FK

Ferit Güney Dağdeviren - Gaziantep FK

Halil İbrahim Küsbeoğlu - Gaziantep FK

Adnan Öztürk - Gaziantep FK

Batıkan Erkan Tural - Gaziantep FK

Zeki Ormanlı - Gaziantep FK

Bülent İngeç - Gaziantep FK

Mehmet Erim Arıkan - Gaziantep FK

Mehmet Yeşilmen - Gaziantep FK

Doğan Öztürk - Gaziantep FK

İlke İğrek - Gençlerbirliği

Fatih Göçer - Gençlerbirliği

Hazım Kahramaner - Gençlerbirliği

Mehmet Soylu - Gençlerbirliği

Mehmet Hakan Onkur - Gençlerbirliği

Serdar Gür - Gençlerbirliği

İsmail İlker Çolak - Gençlerbirliği

Emre Gökdemir - Gençlerbirliği

Özgür Durşen - Gençlerbirliği

Abdülvahit Vardar - Gençlerbirliği

Sezgin Özkan - Gençlerbirliği

Burak Berkay Özsu - Gençlerbirliği

Oktay Yüksel - Gençlerbirliği

Harun Erol - Gençlerbirliği

İsmail Geliç - Gençlerbirliği

Tayfun Bağlan - Gençlerbirliği

Murat Aras - Gençlerbirliği

Mustafa Yurtsever - Gençlerbirliği

Gün Emre İçer - Gençlerbirliği

Adem Becerikli - Gençlerbirliği

Coşkun Balkan - Gençlerbirliği

Murat Güneş - Gençlerbirliği

Tolga Topcuoğlu - Gençlerbirliği

Tolga Arslan - Gençlerbirliği

Ümit Utaş - Gençlerbirliği

Sinan Öznur - Göztepe

Enes Memiş - Göztepe

Barış Hocaoğlu - Göztepe

Muhammet İsmail Sağlam - Iğdır FK

Uğur Ünsal - İstanbul Başakşehir FK

Muhammet Mete - İstanbulspor

Coşku Alparslan - İstanbulspor

Giray Kavazoğlu - İstanbulspor

Ömer Sarıalioğlu - İstanbulspor

Hasan Koçyiğit - İstanbulspor

Tolga Turan - İstanbulspor

Musa Kazım Engin - İstanbulspor

Burhan Genç - Karagümrük FK

Yusuf Güzel - Karagümrük FK

Selim Uçar - Karagümrük FK

Emre Uçar - Karagümrük FK

Kadir Uçar - Karagümrük FK

Metin Bozyiğit - Karagümrük FK

Gürkan Karaboğaz - Karagümrük FK

Rıza Erkut Yurdemi - Kayserispor

Seyit Mutier - Kayserispor

Seyit Halil Turgut - Kayserispor

Savaş Balıkkuşu - Kayserispor

İsmail Eğin - Kayserispor

Furkan Güven - Kayserispor

Emir Akpınar - Kayserispor

Samet Koç - Kayserispor

Okan Yıldırım - Kocaelispor

Halil Yüksel - Kocaelispor

Vural Yıldız - Kocaelispor

Mehmet Kördemir - Kocaelispor

Ekin Akyollu - Kocaelispor

Enes Taban - Kocaelispor

Mert Kavşut - Kocaelispor

İsmail Al - Kocaelispor

Uğur Şahin - Kocaelispor

Kamil Sert - Kocaelispor

Tarık Gürgen - Kocaelispor

Hakan Özsoy - Kocaelispor

Atakan Yavuz - Kocaelispor

Orçun Aygül - Kocaelispor

Özcan Çeliktir - Kocaelispor

Harun Kaya - Kocaelispor

Orhan Dönmez - Kocaelispor

Sait Ertuğ - Kocaelispor

Hakan Büyük - Kocaelispor

Murat Seymen - Kocaelispor

Altan Temirtaş - Kocaelispor

Muhammet Ali Atasever - Konyaspor

Ali Aydınalp - Konyaspor

Remzi Mert Selek - Konyaspor

Erol Uçmazbaş - Konyaspor

Ramazan Çat - Konyaspor

Osman Serper - Konyaspor

Cihangir Burak Tanoğlu - Konyaspor

Mahmut Karaca - Konyaspor

Kerem Öten - Konyaspor

Osman Öztürk - Konyaspor

Şükrü Fuat Şahin - Manisa FK

Berkan Onur - Manisa FK

Ali Kazım Berber - Manisa FK

Faik Kav - Manisa FK

Yasin Çınar - Manisa FK

Zafer Şentürk - Manisa FK

Tevfik Erand - Manisa FK

Engin Anlı - Manisa FK

Osman Işık - Manisa FK

Yaşar Polat - Manisa FK

Hayrullah Tepeli - Manisa FK

Oğuzhan Dinç - Manisa FK

Burak Işıklar - Manisa FK

Onur Pekbayık - Manisa FK

Anıl Zeynel Yavuz - Manisa FK

Nadir Uzbasan - Manisa FK

Ali İner - Manisa FK

Murat Taşkıran - Manisa FK

İsa Yavaş - Manisa FK

Serkan İşyapan - Manisa FK

Kahraman Akkal - Manisa FK

Muzaffer Esenkaya - Manisa FK

Onur Peyn irci - Manisa FK

Kadri Güngüler - Manisa FK

Serkan Malay - Manisa FK

Mustafa Ali Gerdan - Manisa FK

Tarık Eroğlu - Manisa FK

Erdem Özkan - Manisa FK

Görkem Saraç - Manisa FK

Mustafa Pekçetin - Manisa FK

Abdulkadir Kalkan - Mardin 1969 Spor

İbrahim Halil Yiğit - Mardin 1969 Spor

Polat Kasap - Mardin 1969 Spor

Yusuf Aşar - Mardin 1969 Spor

Mahmut Aşar - Mardin 1969 Spor

Miraç Murat Kaya - Mardin 1969 Spor

Yaşar Bozan - Mardin 1969 Spor

Abdulkadir Seviş - Mardin 1969 Spor

Necmeddin Nas - Mardin 1969 Spor

Rıdvan Aşar - Mardin 1969 Spor

Rıdvan Aktürk - Mardin 1969 Spor

Rakan Keleş - Mardin 1969 Spor

Ramazan Asan - Mardin 1969 Spor

Cahit Alkan - Muğlaspor

Ahmet Niyazi Çağlar - Muğlaspor

Serdar Sıtkı Gürsoy - Muğlaspor

Hüseyin Özcan - Muğlaspor

Ali Çakır - Muğlaspor

Mehmet Kuray - Muğlaspor

Ceyhun Aydınlı - Muğlaspor

Şahin Kırkan - Muğlaspor

Abdullah Eskişiharlı - Muğlaspor

Hasan Keskin - Muğlaspor

Nuri Gültekin - Muğlaspor

Ömer Kızılkaya - Muğlaspor

Sercan Atasoy - Muğlaspor

Gökhan Uz - Muğlaspor

Mustafa Çömez - Muğlaspor

Hakan Özcan - Muğlaspor

Ege Erman Tölek - Muğlaspor

Mehmet Bülbül - Pendikspor

Yunus Şahin - Pendikspor

Yavuz Yıldırım - Pendikspor

Erdem Yağcı - Pendikspor

Bülent Aksu - Pendikspor

Onur Durasi - Pendikspor

Ali Asal - Samsunspor

Seyit Ali Kindan - Samsunspor

Giray Şen - Samsunspor

Rıfat Yılmaz - Samsunspor

Serkan Kaya - Samsunspor

Gökhan Kutlu - Samsunspor

Zafer Erdoğan - Samsunspor

Esat Emir Cevahir - Sarıyer

Mert Hacısüleymanoğlu - Sarıyer

Ahmet Emre Yaldız - Sarıyer

Hikmet Burak Bıçakcı - Sarıyer

Adem Vurmaz - Sarıyer

Ümit Kapıcıoğlu - Sarıyer

Vedat Demir - Sarıyer

Muharrem Yavuz - Sarıyer

Murat Kul - Sarıyer

Bayram Hayri Tansık - Sarıyer

Gürkan Evrankaya - Sarıyer

Serkan Torun - Sarıyer

Teoman Kıran - Sarıyer

Zafer Öztürk - Sarıyer

Oğuzhan Köseoğlu - Sarıyer

Serhat Köklüer - Sarıyer

Osman Yıldız - Sarıyer

Ali Osman Delihasan - Sarıyer

Eyüp Gül oğlu - Sarıyer

Zafer Kurt - Sarıyer

Berkant Demir - Sarıyer

Yasin Ocak - Sivasspor

Mücahid Yıldız - Sivasspor

Mustafa Kurbanoğlu - Sivasspor

Emre Özgü - Sivasspor

Doğukan Hüseyin Otyakmaz - Sivasspor

Yalçın Orhan - Trabzonspor

Zeyyat Kafkas - Trabzonspor

Murat İskender - Trabzonspor

Kemal Ertürk - Trabzonspor

Taner Fikret Saral - Trabzonspor

Lokman Sadıklar - Trabzonspor

Şenol Kaynar - Trabzonspor

Ertuğrul Doğan - Trabzonspor

Abdulkadir Ferda Başkan - Trabzonspor

Semih Hekimoğlu - Trabzonspor

Derviş Köz - Trabzonspor

İbrahim Şahinkaya - Trabzonspor

Ceyhun Eskici - Trabzonspor

Alper Sarısoy - Ümraniyespor

Rıdvan Erbaş - Ümraniyespor

Ünal Memiç - Ümraniyespor

Oğuzhan Gündüz - Ümraniyespor

Sait Serhat Hanoğlu - Van Spor FK

Mehmet Emin Öker - Van Spor FK

Yunus Aytürk - Van Spor FK

Emrah Dağ - Van Spor FK

Yunus Emre Aykaç - Van Spor FK

Adil Kıyak - Van Spor FK

Orhan Yıldırım - Van Spor FK

Burak Bucut - Van Spor FK

Ercan Dülger - Van Spor FK

Ulaş Sofracı - Van Spor FK

Özgür İreç İlhan - Van Spor FK

Gökhan Bayramoğlu - Van Spor FK

Sezai Maral - Van Spor FK

Ömer Deniz - Van Spor FK

Kubilay Önay - Van Spor FK