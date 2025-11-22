TFF eski başkanının oğluna hırsızlık şoku: Değerli eşyalar ilaçlama sonrası kayboldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu’nun oğlu Atilla Ulusu’nun evi iddiaya göre soyuldu. Ulusu, yaklaşık 1 milyon lira değerinde iki saatini, bir miktar dövizini ve babasına FIFA tarafından verilen plaketi kaybettiğini söyleyerek polise başvurdu.

TV100’ün haberine göre iş insanı Ulusu, apartmanındaki daireyi ilaçlatmak için anlaştığı kişilerle iletişime geçti. İlaçlama ekibi eve geldikten sonra Ulusu kısa süreliğine dışarı çıktı. İşlemler tamamlanınca ekip daireden ayrıldı.

İlaçlamadan birkaç gün sonra kasasındaki eşyayı almak isteyen Ulusu, kasayı açtığında değerli eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Ulusu’nun iddiasına göre, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan iki saat, bir miktar döviz ve diğer değerli eşyalar kayboldu. Ayrıca babası Mustafa Kemal Ulusu’ya FIFA tarafından verilen özel plaketin de kayıplar arasında olduğu belirtildi.

Atilla Ulusu, kasanın vidasının gevşetildiğini fark ettiğini söyledi. Daire ve apartman kapılarında herhangi bir zorlama izi bulunmadığını ifade eden Ulusu, ilaçlama için eve gelen kişilerin eşyaları aldığını öne sürdü.