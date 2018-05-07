TFF, Terim'e yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödeyecek.
Son dakika haberi! TFF tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilen Fatih Terim'in açtığı 3.5 milyon euroluk tazminat davası sonuçlandı.
TFF, Terim'e yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödeyecek
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