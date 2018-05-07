Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı.

TFF, Terim'e yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödeyecek.



Son dakika haberi! TFF tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilen Fatih Terim'in açtığı 3.5 milyon euroluk tazminat davası sonuçlandı.



TFF, Terim'e yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödeyecek