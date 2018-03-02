Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde 8 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasarayi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı

Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralılar var. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.



"Acımız büyük" ifadelerinin kullanıldığı TFF hesabından şu mesaj paylaşıldı: "Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda kahraman askerlerimizden şehit ve yaralılar olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, Gazilerimize acil şifalar dileriz."



Galatasaray tarafından ise "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de şehitlerimizin ve yaralanan askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" mesajı yayınlandı.



Fenerbahçe takımının hesabından da "Afrin’de şehit düşen 8 askerimize Allah’tan rahmet, yaralanan 13 askerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiklerimizin yanındayız." açıklaması yapıldı.



Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 8 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 13 kahraman askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yurt içinde ve yurt dışındaki terör faaliyetleri asla hedefine ulaşamayacaktır. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz." dedi.



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