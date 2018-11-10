29 Ekim’de on binleri Anıtkabir’de bir araya getiren TGB’liler, 10 Kasım’da da Ata’nın huzurundaydı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Mustafa Kemal Atatürk’ün 80’inci ölüm yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri düzenledi. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Ankara programında basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ‘Büyük Önder’ Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yılında tüm yurtta, “10 Kasım’da yasta değil, Atamızın yolunda olacağız” diyerek Atatürk’ü andı. Yurdun dört bir yanını al bayraklarla donatan gençlerin Ankara’daki adresi Anıtkabir, İstanbul’da Dolmabahçe, İzmir’de ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldu. Sabah erken saatlerde Ankara’daki Anadolu Meydanı’nda buluşan gençler sık sık, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “10 Kasım yas değil mücadele günüdür” ve “Ne mutlu Türküm diyene” sloganlarını attı. Ankara’da Anadolu Meydanı’nda toplanan TGB’liler üzerinde, “Yasta değil ayaktayız, 10 Kasım yas değil mücadele günüdür” yazılı pankart açtı ve İzmir Marşı’nı haykırarak Anıtkabir’e yürüdü.





‘EMPERYALİZMLE SAVAŞTIKÇA ATATÜRK’Ü KEŞFEDİYORUZ’



Anıtkabir’in Tandoğan girişi önünde bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türkiye’nin yaşadığı bütün zorluklardan Atatürk programıyla çıkılacağının altını çizdi. Gençler açıklamasında şunları söyledi: “Mustafa Kemal’in aslında bugün fikirleri en canlı haliyle yaşamaktadır. Onun koyduğu program Türk milletinin önünü aydınlatmaktadır. Türk milleti emperyalizmle savaştığı takdirde Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi keşfetmektedir. Savaş cephesinde Atatürk’ün fikirlerine ihtiyaç hissediyoruz. Türkiye, ekonomik dar boğazda Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine ihtiyaç duyuyor. Türk gençliği bu gelecek kaygıları etrafında Atatürk’ün programına ihtiyaç duyuyor. Türk gençliği 29 Ekim’de olduğu gibi 10 Kasım’da da Atatürk’ün huzuruna çıkacak ve irade beyanını tekrar edecek.” Gençer, Türk gençliğinin üzerine konulmaya çalışılan dayatmalara, kimliksizleştirmelere karşı Andımızı, Cumhuriyetin milli değerlerini en gür şekilde savunacağını vurguladı.





Gençer’in konuşmasının ardından gençler hep bir ağızdan Andımızı okudu. Gençlere etraftan geçen vatandaşlar da alkış ve ıslıklarla destek verdi.





İSTANBUL’DAKİ ADRES DOLMABAHÇE SARAYI



TGB, İstanbul’da ise Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaydı. Burada da “10 Kasım’da yasta değil, Atamızın yolunda olacağız” vurgusunu yapan TGB’liler, Türk bayraklarıyla yürüdü. TGB İstanbul İl Başkanı Barış Demiralay, Dolmabahçe Sarayı önünde yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün fikirleri ve eserleri en canlı haliyle yaşıyor. Ortaya koyduğu program, bugün ülkemizin ve milletimizin emperyalizme karşı ayağa kalkma sürecinde yolumuza ışık tutuyor. Büyük mirasın emanetçisi ve devamcısı gençler olarak, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil, O’nun mücadele bayrağını daha da yukarı taşımayı kendimize görev biçiyoruz” diye konuştu.



TGB İstanbul İl Başkanı - Barış Demiralay







TÜM YURTTA MÜCADELE VURGUSU

Ankara’da Anıtkabir’e yürüyen, İstanbul’da Dolmabahçe’de Andımız’ı okuyan TGB’liler, Bilecik’ten Sivas’a, Edirne’den Adana’ya Türkiye’nin dört bir yanında meydanlardaydı. Basın açıklamaları, anma törenleri ve paneller düzenleyen TGB’liler, illerinde Andımız’ı okuyarak 10 Kasım’da mücadele kararlılıklarını bir kez daha ilan etti.





TGB Muğla da, 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine katılarak Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. TGB Muğla İl Başkanı Naci Önenköprülü, “Mustafa Kemal’in ruhunu bütün yurtta olduğu gibi ilimizde, okulumuzda yaşatacağımıza söz veriyoruz” dedi. İzmir’de ise TGB’lilerin adresi Kıbrıs Şehitleri Caddesi idi. TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan burada yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün fikirleri ve eserleri en canlı halde yaşıyor. Atatürk’ün programı ülkemizin sigortasıdır” diye konuştu. Denizli’de Candoğan Parkı önünde toplanan TGB’liler ise vatandaşlarla birlikte Andımızı okudu.











