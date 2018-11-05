Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, TGB’nin 10 Kasım programını açıkladı. Gençer, “29 Ekim’de Andımız’la ayağa kalkan mücadele ruhunu 10 Kasım’a taşıyoruz.” dedi.

TGB’nin 10 Kasım programlarını açıklayan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “80 yıl önce, 10 Kasım 1938’de, bu toprakların yetiştirdiği en büyük lider, ülkemizin kurucusu, büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladık. O’nun naçiz vücudu aramızdan ayrılsa da, bugün de görüldüğü üzere, fikirleri ve eserleri en canlı haliyle yaşıyor. Çizdiği rota, ortaya koyduğu program, bugün ülkemizin ve milletimizin emperyalizme karşı ayağa kalkma sürecinde yolumuza ışık tutuyor.” sözleriyle açıklamasına başladı.





SAVAŞIN İÇİNE GİRDİKÇE ATATÜRK KEŞFEDİLİYOR



Gençer, açıklamasında şöyle konuştu:“ Türkiye’miz çetin günlerden geçiyor. Bölücü teröre karşı içerde ve dışarıda yoğun ve etkili mücadele, Cumhuriyetimizi parçalamak isteyen Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele bir yanda, bütün milletimiz var gücüyle ekonomik krizin ve üretimsizliğin yarattığı darboğaza karşı mücadelesi bir yanda.

Bütün bu süreçler, Türkiye’yi büyük çözümlere ve köklü değişikliklere götürmektedir. İşte bu büyük çözümün bugünkü pusulası için de Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl sonra da bu büyük mücadelenin olmazsa olmazı olmuştur. Türkiye emperyalizmle arasına mesafe koydukça Atatürk’e yaklaşmıştır. Ülkemizi yönetenler, savaşın içine girdikçe Mustafa Kemal Atatürk’ü keşfetmeye başlamıştır.”





’10 KASIM YAS DEĞİL MÜCADELE GÜNÜDÜR’



Atatürk’ün programının Türkiye’nin sigortası olduğunu ve Atatürk’ün altı ilkesinin bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek tek denklem olduğunu belirten Gençer, “Şimdi bizler, bu büyük mirasın emanetçisi ve devamcısı gençler olarak, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil, O’nun mücadele bayrağını daha da yukarı taşımayı kendimize görev biçiyoruz. 10 Kasım yas değil, mücadele günüdür diyoruz. Cephede, sınır boylarında savaşan Mehmetçiğimizin, polisimizin, köy korucumuzun mücadelesidir. Evine ekmek götürmeye çalışan elleri nasırlı emekçimizin mücadelesidir. Güzel bir gelecek ve aydınlık bir Türkiye için mücadele eden Türk Gençliğinin mücadelesidir.” dedi.



10 Kasım’da bütün şehirlerde ilçe-ilçe Atatürk için ayağa kalkacaklarını belirten Gençer, “29 Ekim’de Andımızla ayağa kalkan mücadele ruhunu 10 Kasım’a taşıyoruz.Tüm yurtta olduğu gibi, Ankara’da da saat 09:05’te, Anıtkabir Tandoğan girişinde buluşacağız ve ardından Atamızın huzuruna çıkacağız. Sözümüzü Atamıza ve bütün milletimize bir kez daha hatırlatacağız. İstanbul’da ise saat 09.05’te Dolmabahçe’de buluşacağız. Ülkeyi emanet alan gençliğin, tam bağımsız Türkiye sözünü herkese hatırlatacağız.10 Kasım’da yasta değil, Atamızın yolunda olacağız.” ifadelerini kullandı.