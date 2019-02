Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, TGB’nin resmi internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, TGB’nin 45 ilde 19 Mayıs’ın 100. yılı için çalışmalara başladığını duyurdu

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Genel Merkez adına TGB’nin resmi internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, TGB’nin 19 Mayıs’ın 100. yılı için 45 ilde harekete geçtiğini duyurdu. 19 Mayıs’a giden süreci birçok etkinlik ve projeyle dolduracaklarını belirten Gençer, Şubat ayında 45 şehirde “100. yıl söyleşileri” düzenleyeceklerini açıkladı.



100. YILA CESARETLE VE ÖZGÜVENLE GİRİYORUZ



"Büyük milletlerin kaderini belirleyen kırılma noktaları vardır. Cesur halkımızın tarihi böyle anlar ve olaylarla doludur. Vatanseverlik, cesaret ve yetenek böyle günlerde ortaya çıkar. Kahramanlar o tarihsel anda attıkları adımlar sayesinde kahraman olur. Milletler o kahramanların açtıkları yolda ve omuzlarının üzerinde geleceğe yürür.. Mustafa Kemal’in bundan 100. yıl önce Samsun’a attığı adımın manası bu yüzden büyüktür. 19 Mayıs 1919’da yakılan ateşin her geçen gün daha da büyümesinin nedeni budur.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada Gençer, TGB’nin19 Mayıs’a cesaretle, özgüvenle, disiplinle ve büyük bir heyecanla hazırlandığını belirtti.



“100.yıl sembolik bir yılın çok daha ötesinde anlamlar içermektedir. 100 yıl önce Türk Milletinin kaderinin değiştiği o kutlu tarih, 100 yıl sonra yine büyük müjdelere gebedir. Emperyalizme karşı verdiğimiz amansız mücadele, 100 yıl sonra yeniden başarıya ulaşacaktır.” sözlerini kaydeden Gençer, yerel seçim sürecine de değindi. Amerikan emperyalizminin güdümündeki terör örgütlerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen her türlü planın karşısında olduklarını belirten Gençer, “Terör örgütleriyle doğrudan, dolaylı ya da üstü örtülü ittifak yapan her kuvvet yenilmeye mahkûmdur. Terörle işbirliği yapanlar, bu millete hesap veremezler. Zafer, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi emperyalizme ve teröre karşı ülkenin bütün kuvvetlerinin birleşmesinden gelecektir.” dedi.



100. YILDA DA EMPERYALİZMİN HEVESLERİ SUYA DÜŞECEK



Türkiye’nin 100 yıl önceki gibi emperyalistlerin planlarını yırtıp attığını belirten Gençer, “Türk milleti ayaktadır, Mehmetçik ayaktadır, Atatürk ayaktadır. Amerikan emperyalizminin ve güdümündeki terör örgütlerinin hesapları çökmüştür. Kimsenin medet umacağı bir kuvvet kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce yürüdüğü yolda attığı her adım Türk gençliği ve milleti tarafından takip edilmektedir. Onun ‘’Ya İstiklal, Ya Ölüm’’ parolası rehberimizdir. 19 Mayıs’ın 100. yılında emperyalistlerin kirli hevesleri yine Mustafa Kemaller tarafından engellenecektir.” ifadelerini kullandı.



ATATÜRK OLMAK LAF DEĞİL EYLEMDİR



“Türk Gençliği asırlardır aynı mevzidedir. Atatürk gibi olmak Türk Gençliğinin yegane özelliğidir. Bugün Atatürk olmak ise laf değil eylemdir. Emperyalizmin her türlü tehdit ve uygulamasına karşı çıkmaktır. Atatürk olmak dünyaya Mehmetçiğin gözünden, mazlum milletlerin yanından bakmaktır. Bugün Atatürk olmanın yolu Türk Gençliğinin devrimler yapan o büyük enerjisine yaslanmaktır.” diyen Yıldırım Gençer açıklamasına şöyle devam etti:



“Büyük dirilişimizin 100. yılında Türk Gençliğinin yine aynı azim ve kararda olduğu bütün cihana göstermek görevimizdir. 19 Mayıs’ın 100. Yılı, yeniden bağımsızlığımıza emin adımlarla yürüdüğümüz bir yıl olacaktır.



45 İLDE 100. YIL SÖYLEŞİLERİ



19 Mayıs birlik demektir.

19 Mayıs cesaret demektir.

19 Mayıs kararlılık demektir.

19 Mayıs bağımsız bir Türkiye demektir.



TGB olarak Şubat ayı içerisinde 45 ilimizde, yüzlerce gencin katımlıyla ‘’100. Yıl Söyleşileri’ni’’ başlatıyoruz. Kurtuluş savaşı gençliğinin devamcıları olarak, 100.yılda gençliğin üzerine düşen görevleri, ülkemizin güncel meselelerini konuşup tartışacağımız söyleşilerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir.



19 Mayıs’ın 100. yılına özel birçok etkinlik ve projenin çalışmalarına başladığımızı bu duygu, düşünce, heyecan, istek ve mücadele ateşiyle kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Saygılarımla...”



