Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim’de Samsun’dan başlatacağı ‘İstiklal Yürüyüşü’ için çalışmalarını hızlandırdı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim’de Samsun’dan başlatacağı ‘İstiklal Yürüyüşü’ için çalışmalarını hızlandırdı.



81 ilden temsilcilerle Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivasgüzergahından Ankara’ya yürüyecek olan gençler, 29 Ekim’de Ankara’da yapılacak büyük buluşma için gece gündüz demeden semt semt, kapı kapı gezerek çalışmalarına devam ediyor.



Tüm üniversitelerde tüm dersliklerde, yemekhanelerde ve kantinlerde çalışma yürüten TGB’liler, kent meydanlarında açtığı masalarla da tüm vatandaşları 29 Ekim’de saat 13.00’te Birinci Meclis önünde buluşmaya çağırıyor!



Yürüyüş güzergahı ise şu şekilde:



26 Ekim: Samsun- Amasya

27 Ekim: Erzurum

28 Ekim: Sivas

29 Ekim: Ankara



ulusal.com.tr



























