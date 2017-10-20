CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

TGB 29 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim’de Samsun’dan başlatacağı ‘İstiklal Yürüyüşü’ için çalışmalarını hızlandırdı

TGB 29 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim’de Samsun’dan başlatacağı ‘İstiklal Yürüyüşü’ için çalışmalarını hızlandırdı.

81 ilden temsilcilerle Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivasgüzergahından  Ankara’ya yürüyecek olan gençler, 29 Ekim’de Ankara’da yapılacak büyük buluşma için gece gündüz demeden semt semt, kapı kapı gezerek çalışmalarına devam ediyor.

Tüm üniversitelerde tüm dersliklerde, yemekhanelerde ve kantinlerde çalışma yürüten TGB’liler,  kent meydanlarında açtığı masalarla da tüm vatandaşları 29 Ekim’de saat 13.00’te Birinci Meclis önünde buluşmaya çağırıyor!

Yürüyüş güzergahı ise şu şekilde:

26 Ekim: Samsun- Amasya
27 Ekim: Erzurum
28 Ekim: Sivas
29 Ekim:  Ankara

ulusal.com.tr













Etiketler; #tgb #29 ekim #ankara
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul merkezli 24 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Sonraki Haber
Bugün başladı! Artık tüm ATM'ler denetime tabi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.