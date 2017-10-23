Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü için iletişim bilgilerini paylaştı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) düzenlediği basın açıklaması ile, "Ulu önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız Türkiye programında birleşmek, ülkemizin yegâne çözümüdür. Bu sebeple, Vatan bütünlüğümüz ve istikbalimiz için 'İstiklal Yürüyüşü' başlatıyoruz" diyerek 29 Ekim planını ilan etmişti.



26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü Amasya, Erzurum, Sivas'tan sonra Ankara'da son bulacak.



29 Ekim'de saat 13:00'te Birinci Meclis Önünde buluşacak olan gençlik on binlerle Anıtkabir'e yürüyecek.



29 Ekim'de Ankara'ya gitmek içinillerden otobüs kaldırılacak.



İşte il il iletişim bilgileri:



Adana 0546 817 8059

Adıyaman 0553 419 0053

Afyon 0536 066 98 47

Ağrı 0553 419 0053

Aksaray 0546 789 3832

Amasya 0536 787 3982

Ankara 0554 922 3516

Antalya 0541 314 0885

Ardahan 0553 327 8390

Artvin 0553 327 8390

Aydın 0537 301 5688

Balıkesir 0553 044 63 66

Bartın 0546 789 3832

Batman 0536 976 52 87

Bayburt 0553 327 8390

Bilecik 0507 982 60 88

Bingöl 0553 419 0053

Bitlis 0553 419 0053

Bolu 0546 789 3832

Burdur 0546 789 3832

Bursa 0534 205 07 88

Çanakkale 0554 943 55 26

Çankırı 0546 789 38 32

Çorum 0530 162 05 52

Denizli 0532 155 1956

Diyarbakır 0553 419 0053

Düzce 0506 900 0901

Edirne 0505 828 2589

Elazığ 0553 419 0053

Erzincan 0553 419 0053

Erzurum 0543 551 08 89

Eskişehir 0541 952 7969

Gaziantep 0507 590 59 45

Giresun 0546 789 3832

Gümüşhane 0546 789 3832

Hakkari 0553 419 0053

Hatay 0546 789 3832

Iğdır 0553 327 8390

Isparta 0553 188 1648

İstanbul 0544 421 60 11

İzmir 0506 472 02 31

Kahramanmaraş 0539 555 58 45

Karabük 0536 881 7998

Karaman 0546 789 3832

Kars 0553 327 8390

Kastamonu 0546 789 3832

Kayseri 0553 014 4169

Kırıkkale 0507 440 3746

Kırklareli 0531 588 6566

Kırşehir 0546 789 3832

Kilis 0553 419 0053

KKTC 0546 789 38 32

Kocaeli 0535 596 3042

Konya 0532 723 6785

Kütahya 0536 656 3699

Malatya 0543 228 15 68

Manisa 0531 734 3960

Mardin 0553 419 0053

Mersin 0507 779 3064

Muğla 0505 818 24 47

Muş 0553 419 0053

Nevşehir 0507 783 9413

Niğde 0531 336 8260

Ordu 0531 847 7661

Osmaniye 0546 789 3832

Rize 0546 789 3832

Sakarya 0534 306 9610

Samsun 0544 792 4814

Siirt 0553 419 0053

Sinop 0546 789 3832

Sivas 0545 839 0169

Şanlıurfa 0553 419 0053

Şırnak 0506 745 1594

Tekirdağ 0531 835 04 07

Tokat 0546 789 3832

Trabzon 0541 920 6517

Tunceli 0546 789 3832

Uşak 0534 553 8942

Van 0538 600 0706

Yalova 0545 250 7160

Yozgat 0546 789 3832

Zonguldak 0546 476 3360



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