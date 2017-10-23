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TGB, 29 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor! İşte il il iletişim bilgileri

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü için iletişim bilgilerini paylaştı

TGB, 29 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor! İşte il il iletişim bilgileri

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) düzenlediği basın açıklaması ile, "Ulu önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız Türkiye programında birleşmek, ülkemizin yegâne çözümüdür. Bu sebeple, Vatan bütünlüğümüz ve istikbalimiz için 'İstiklal Yürüyüşü' başlatıyoruz" diyerek 29 Ekim planını ilan etmişti.

26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü Amasya, Erzurum, Sivas'tan sonra Ankara'da son bulacak. 

29 Ekim'de saat 13:00'te Birinci Meclis Önünde buluşacak olan gençlik on binlerle Anıtkabir'e yürüyecek.

29 Ekim'de Ankara'ya gitmek içinillerden otobüs kaldırılacak. 

İşte il il iletişim bilgileri:

Adana        0546 817 8059
Adıyaman        0553 419 0053
Afyon        0536 066 98 47
Ağrı        0553 419 0053
Aksaray        0546 789 3832
Amasya        0536 787 3982
Ankara        0554 922 3516
Antalya        0541 314 0885
Ardahan    0553 327 8390
Artvin        0553 327 8390
Aydın        0537 301 5688
Balıkesir    0553 044 63 66
Bartın        0546 789 3832
Batman     0536 976 52 87
Bayburt        0553 327 8390
Bilecik        0507 982 60 88
Bingöl        0553 419 0053
Bitlis        0553 419 0053
Bolu        0546 789 3832
Burdur        0546 789 3832
Bursa        0534 205 07 88
Çanakkale        0554 943 55 26
Çankırı        0546 789 38 32
Çorum        0530 162 05 52
Denizli        0532 155 1956
Diyarbakır        0553 419 0053
Düzce        0506 900 0901
Edirne        0505 828 2589
Elazığ        0553 419 0053
Erzincan        0553 419 0053
Erzurum        0543 551 08 89
Eskişehir        0541 952 7969
Gaziantep        0507 590 59 45
Giresun        0546 789 3832
Gümüşhane        0546 789 3832
Hakkari        0553 419 0053
Hatay        0546 789 3832
Iğdır        0553 327 8390
Isparta        0553 188 1648
İstanbul    0544 421 60 11
İzmir        0506 472 02 31
Kahramanmaraş            0539 555 58 45
Karabük    0536 881 7998
Karaman    0546 789 3832
Kars        0553 327 8390
Kastamonu    0546 789 3832
Kayseri        0553 014 4169
Kırıkkale    0507 440 3746 
Kırklareli        0531 588 6566
Kırşehir        0546 789 3832
Kilis        0553 419 0053
KKTC        0546 789 38 32
Kocaeli        0535 596 3042
Konya        0532 723 6785
Kütahya        0536 656 3699
Malatya        0543 228 15 68 
Manisa        0531 734 3960
Mardin         0553 419 0053
Mersin        0507 779 3064
Muğla        0505 818 24 47
Muş        0553 419 0053
Nevşehir        0507 783 9413
Niğde        0531 336 8260
Ordu        0531 847 7661
Osmaniye    0546 789 3832
Rize        0546 789 3832
Sakarya        0534 306 9610
Samsun        0544 792 4814
Siirt        0553 419 0053
Sinop        0546 789 3832
Sivas        0545 839 0169
Şanlıurfa        0553 419 0053
Şırnak        0506 745 1594
Tekirdağ        0531 835 04 07
Tokat        0546 789 3832
Trabzon        0541 920 6517
Tunceli        0546 789 3832
Uşak        0534 553 8942
Van        0538 600 0706
Yalova        0545 250 7160
Yozgat        0546 789 3832
Zonguldak        0546 476 3360

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Etiketler; #tgb #ankara
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