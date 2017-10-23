Türkiye Gençlik Birliği (TGB) düzenlediği basın açıklaması ile, "Ulu önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız Türkiye programında birleşmek, ülkemizin yegâne çözümüdür. Bu sebeple, Vatan bütünlüğümüz ve istikbalimiz için 'İstiklal Yürüyüşü' başlatıyoruz" diyerek 29 Ekim planını ilan etmişti.
26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü Amasya, Erzurum, Sivas'tan sonra Ankara'da son bulacak.
29 Ekim'de saat 13:00'te Birinci Meclis Önünde buluşacak olan gençlik on binlerle Anıtkabir'e yürüyecek.
29 Ekim'de Ankara'ya gitmek içinillerden otobüs kaldırılacak.
İşte il il iletişim bilgileri:
Adana 0546 817 8059
Adıyaman 0553 419 0053
Afyon 0536 066 98 47
Ağrı 0553 419 0053
Aksaray 0546 789 3832
Amasya 0536 787 3982
Ankara 0554 922 3516
Antalya 0541 314 0885
Ardahan 0553 327 8390
Artvin 0553 327 8390
Aydın 0537 301 5688
Balıkesir 0553 044 63 66
Bartın 0546 789 3832
Batman 0536 976 52 87
Bayburt 0553 327 8390
Bilecik 0507 982 60 88
Bingöl 0553 419 0053
Bitlis 0553 419 0053
Bolu 0546 789 3832
Burdur 0546 789 3832
Bursa 0534 205 07 88
Çanakkale 0554 943 55 26
Çankırı 0546 789 38 32
Çorum 0530 162 05 52
Denizli 0532 155 1956
Diyarbakır 0553 419 0053
Düzce 0506 900 0901
Edirne 0505 828 2589
Elazığ 0553 419 0053
Erzincan 0553 419 0053
Erzurum 0543 551 08 89
Eskişehir 0541 952 7969
Gaziantep 0507 590 59 45
Giresun 0546 789 3832
Gümüşhane 0546 789 3832
Hakkari 0553 419 0053
Hatay 0546 789 3832
Iğdır 0553 327 8390
Isparta 0553 188 1648
İstanbul 0544 421 60 11
İzmir 0506 472 02 31
Kahramanmaraş 0539 555 58 45
Karabük 0536 881 7998
Karaman 0546 789 3832
Kars 0553 327 8390
Kastamonu 0546 789 3832
Kayseri 0553 014 4169
Kırıkkale 0507 440 3746
Kırklareli 0531 588 6566
Kırşehir 0546 789 3832
Kilis 0553 419 0053
KKTC 0546 789 38 32
Kocaeli 0535 596 3042
Konya 0532 723 6785
Kütahya 0536 656 3699
Malatya 0543 228 15 68
Manisa 0531 734 3960
Mardin 0553 419 0053
Mersin 0507 779 3064
Muğla 0505 818 24 47
Muş 0553 419 0053
Nevşehir 0507 783 9413
Niğde 0531 336 8260
Ordu 0531 847 7661
Osmaniye 0546 789 3832
Rize 0546 789 3832
Sakarya 0534 306 9610
Samsun 0544 792 4814
Siirt 0553 419 0053
Sinop 0546 789 3832
Sivas 0545 839 0169
Şanlıurfa 0553 419 0053
Şırnak 0506 745 1594
Tekirdağ 0531 835 04 07
Tokat 0546 789 3832
Trabzon 0541 920 6517
Tunceli 0546 789 3832
Uşak 0534 553 8942
Van 0538 600 0706
Yalova 0545 250 7160
Yozgat 0546 789 3832
Zonguldak 0546 476 3360
ulusal.com.tr
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 26 Ekim'de 81 ilden 2'şer temsilci ile başlayacak olan İstiklal Yürüyüşü için iletişim bilgilerini paylaştı
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) düzenlediği basın açıklaması ile, "Ulu önderimiz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız Türkiye programında birleşmek, ülkemizin yegâne çözümüdür. Bu sebeple, Vatan bütünlüğümüz ve istikbalimiz için 'İstiklal Yürüyüşü' başlatıyoruz" diyerek 29 Ekim planını ilan etmişti.
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