Türkiye Gençlik Birliği, 81 ilden gelen temsilcilerle İstiklal Yürüyüşü'nü Samsun'dan başlattı. TGB Genel Başkanı Dikmen yaptığı açıklamada "Türkiye emperyalist kuşatmanın altındadır. Vatanımızı asla bölemeyecekler" dedi. Öte yandan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen’in başkanlığındaki TGB heyeti, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun şubesini ziyaret etti

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) İstiklal Yürüyüşü Samsun'dan başladı.



Yürüyüş boyunca Kurtuluş Savaşı döneminde gerçekleştirilen kongre merkezlerini yürüyecek olan gençler, İstiklal Yolunun ilk adımını Samsun'dan attı.



Sabahın erken saatlerinde Samsun'a ulaşan gençler ilk olarak Bandırma Vapurunu ziyaret etti. Ardından gençler "İstiklal yolunda gençlik görev başında, hepimiz polisiz PKK'ya yeteriz, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerin hesabı sorulacak, kahrolsun Amerikan emperyalizmi, Atatürk gençliği istiklal yolunda, Amerikan kuklası FethullahGülen, Ya istiklal ya ölüm tam bağımsız Türkiye" sloganları ile yürüyüş alanına geçti.



81 ilden gelen temsilcilerle Uğur Mumcu Parkı'nda başlayan yürüyüş Atatürk anıtında son buldu.



KUVA-Yİ MİLLİYE RUHUYLA YÜRÜDÜLER



Halk tarafından da büyük ilgiyle karşılanan gençler, yürüyüş boyunca marşlar söyledi.



Yürüyüş sonunda açıklama yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen "Gün Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde işaret ettiği gibi istiklal ve Cumhuriyetimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkma günüdür. Büyük zaferler, kararlı başlangıçların eseridir. İstiklalimiz ve istikbalimiz için yüz yıl sonra yeniden İstiklal yolunu kararlılıkla adımlayacağız. Ülkemizi bölmeye, terörle terbiye etmeye çalışan ABD ve taşeronları FETÖ-PKK'ya karşı, Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde ilan ettiği o tek ve değişmez parolayla cevap veriyoruz: "Ya istiklal, ya ölüm!” Bu parolayla yola çıkanlar asla kaybetmez. Bu parolayı yurdun her sathına yayacağız. Türkiye Gençlik Birliği olarak; evlatları olmaktan her daim gurur duyduğumuz Türk milletine söz veriyoruz: Bu sürecin sonunda Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında İstiklal yürüyüşünün sonraki güzergahları için çağrı yapan Dikmen, "İlk adımımızın ardından, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.''kararlılığının sergilendiği Amasya'ya geçiyoruz. Amasya'nın ardından 27 Ekim günü, Manda ve Himayenin kesin bir dille reddedildiği Erzurum'a gidiyoruz. 28 Ekim günü ise, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.'' Şiarının haykırıldığı Sivas'a varacağız.” dedi.



GAZİLERLE BİR ARADALAR



Yapılan basın açıklamasının ardından TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ve TLB Genel Başkanı Yıldırım Gençer'in içinde bulunduğu heyet ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesini ziyaret etti. Kıbrıs Gazileri ile sohbet eden heyet, İstiklal yürüyüşünden bahsederek birlik ve beraberlik içerisinde olma mesajı verdi.



İstiklal hattının son güzergâhı ise Ankara olacak. 29 Ekim saat 13.00'te, milletin her kesiminden, her yaştan ve her görüşten yurttaşla Birinci Meclis önünde buluşacak olan TGB'liler, meclis önünden Anıtkabir'e yürüyecek.



İşte açıklamanın tam metni:



ATATÜRK GENÇLİĞİ İSTİKLAL YOLUNDA!



Samsun, milletimizin adeta küllerinden doğduğu, yeniden dirildiği şehirdir. Bu büyük dirilişin meşalesini yakan başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta istiklal yolculuğuna çıktığı vaziyeti bir "umumi manzara” tarifiyle anlatmıştı. Biz de Türk gençliği olarak, 98 yıl sonra yeniden çıktığımız İstiklalYolu'nda "umumi manzaraya” bakıyor ve kendimize görevler çıkartıyoruz.



Gördüğümüz manzaradan çıkardığımız en büyük hakikat şudur: Türkiyemiz yüz yıl sonra yeniden bir emperyalist kuşatmayla karşı karşıyadır. Memleketimiz büyük saldırıların içindedir. İç ve dış tehditlerle yıpratılmaya ve parçalanmaya çalışılmaktadır. Bağımsızlığımıza en büyük tehdit olan ABD, taşeron terör örgütleri olan FETÖ ve PKK'nın kanlı eylemleriyle ülkemizi dize getirmeye, nihayetinde ise bölmeye çalışmaktadır. Türk milleti; ordusuyla ve polisiyle terör örgütlerine karşı, yurt sathında ve sınır ötesinde amansız bir mücadele vermektedir. Ülkemize diz çöktürmek için yapılan sayısız terör saldırısına, fitne girişimlerine ve kışkırtmalara, milletçe göğüs geriyoruz.



İstiklal Ve Cumhuriyetimize Kasteden Düşmanlara Karşı Birleşelim!



Değerli Samsunlular, Türk gençliğinin gördüğü "umumi manzara'' işte bu haldedir. Bu sebeple, tıpkı Kurtuluş Savaşı'mızda olduğu gibi, milletimiz; İstiklal yolunda ve Atatürk'ün programında birleşmelidir. Gün, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde işaret ettiği gibi istiklal ve Cumhuriyetimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkma günüdür. Ortak düşmana karşı birleşme günüdür!Gün, ülkenin ve milletin bütünlüğü için canını ortaya koyarak savaşan kahraman Mehmetçiğimizin arkasında kenetlenme ve bir adım dahi gerilemeden kararlılıkla mücadele etme günüdür.



İşte bu ahval ve şerait içinde Türkiye Gençlik Birliği vazifeye atılmıştır. Milletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğü için, Kuvayı Milliye ruhuyla İstiklal yürüyüşümüzü Samsun'dan başlatıyoruz!



İlk adımımızın ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden, bağımsızlık ateşinin yakıldığı diyarlara geçiyoruz.



İlk olarak;"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.''Kararlılığının sergilendiği Amasya'ya geçiyoruz.



Amasya'nın ardından 27 Ekim günü, Manda ve Himayenin kesin bir dille reddedildiği Erzurum'a gidiyoruz.



28 Ekim günü ise, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.'' Şiarının haykırıldığı Sivas'a varacağız.



İstiklal hattının son güzergâhında ise, Milletin kaderini bilfiil eline aldığı Ankara'ya varacağız. 29 Ekim saat: 13.00'te, Milletin her kesiminden, her yaştan ve her görüşten yurttaşlarımızla Birinci Meclis önünde buluşacak ve Ata'mıza, Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Cumhuriyet bayramımızın 94.yılını coşkuyla kutlayacağız.



Türkiye Kazanacak!



Büyük zaferler, kararlı başlangıçların eseridir. İstiklalimiz ve istikbalimiz için yüz yıl sonra yeniden İstiklal yolunu kararlılıkla adımlayacağız. Ülkemizi bölmeye, terörle terbiye etmeye çalışan ABD ve taşeronları FETÖ-PKK'ya karşı, Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde ilan ettiği o tek ve değişmez parolayla cevap veriyoruz: "Ya istiklal, ya ölüm!” Bu parolayla yola çıkanlar asla kaybetmez. Bu parolayı yurdun her sathına yayacağız. Türkiye Gençlik Birliği olarak; evlatları olmaktan her daim gurur duyduğumuz Türk milletine söz veriyoruz: Bu sürecin sonunda Türkiye kazanacak!



