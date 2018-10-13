Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

TGB, Türkiye’nin her yerinden binlerce vatanseverle 29 Ekim’de Anıtkabir’e yürüyecek.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarını açıklayan TGB Genel Başkanı YıldırımGençer, “Emperyalist kuşatmayı Atatürk’te birleşerek yıkarız! 95 yıl sonra yeniden… Atamızın bizlere, gençliğe emanet ettiği, Cumhuriyetimize sahip çıkalım!



Alın terimize, yarattığımız değerlere, üretime, emeğimize sahip çıkalım! Türkiye’mizin güzel günlerini inşa etme kararlılığıyla, geleceğimize sahip çıkalım! Cumhuriyetimizin 95. yılında, zorlukları aşma ve aydınlıklara çıkma kararlılığıyla Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da buluşup, Atamızın huzurunda Türkiye’ye sahip çıkalım!”diyerek Türk milletine 29 Ekim’de Ankara’da birleşme çağrısı yaptı.





95 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIK RUHUYLA AYAKTA



Gençer, açıklamasında şöyle konuştu: “Terörle mücadelede belirli bir aşamaya geldiğimiz noktada ülkemizin savaşma azmi ve direnci çeşitli emperyalist baskılarla kırılmaya çalışılmaktadır. Bu baskıların en büyüğü, ülkemizin zayıf karnı olan ekonomi cephesinden gelmektedir. Hükümetin uzun yıllardır sürdüğü hatalı politikalar bizleri bu saldırıya açık ve korunaksız bir hale getirmiştir. Ateş çemberinden geçtiğimiz bugünlerde, Mehmetçiğimiz terör örgütlerine karşı büyük başarılar kazanmıştır. Cephede canı pahasına ülkesini savunan askerlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının en büyük teminatıdır. Tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi Türk Milleti, askeriyle, genciyle, yaşlısıyla el ele vererek bağımsızlık ruhunu alevlendiriyor."



Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zafer kalıcı olmaz”sözüne göndermede bulunan Gençer, “Cephede tankla, topla, silahla ülkemizi yenemeyen Amerika, uluslararası ekonomik basıklarla ülkemizi teslim almaya çalışmaktadır. Türkiye Gençlik Birliği olarak, bu cenderenin içerisinden nasıl çıkacağımızı çok iyi biliyoruz.” dedi.



‘29 EKİM’DE ARSLANLI YOL’DA YÜRÜYELİM’



Gençer, “Bu cendereden Amerika’ya verilen tavizlerle, içeride milleti bölen çıkışlarla, dış politikada güvensiz ve yalpalayan hamlelerle çıkamayız. Bu cendereden ancak Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün o eşsiz halkçı, devrimci, devletçi programında birleşerek çıkarız. Zor zamanlarda yine birbirimize sarılarak ve bu toprakların ürettiği değerlerle beslenerek çıkarız.Emperyalist kuşatmayı Atatürk’te birleşerek yıkarız! 95 yıl sonra yeniden…Atamızın bizlere, gençliğe emanet ettiği, Cumhuriyetimize sahip çıkalım!Alın terimize, yarattığımız değerlere, üretime, emeğimize sahip çıkalım!Türkiye’mizin güzel günlerini inşa etme kararlılığıyla, geleceğimize sahip çıkalım!Cumhuriyetimizin 95. yılında, zorlukları aşma ve aydınlıklara çıkma kararlılığıyla Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da buluşup, Atamızın huzurunda Türkiye’ye sahip çıkalım!” diyerek Türk milletini 29 Ekim Pazartesi günü TGB ile birlikte ArslanlıYol’da yürümeye ve “Türkiye sahipsiz değil!” diye haykırmaya davet etti.





Türkiye’ye Sahip Çık



Değerli dostlar, değerli basın emekçileri..



Terörle mücadelede belirli bir aşamaya geldiğimiz noktada ülkemizin savaşma azmi ve direnci çeşitli emperyalist baskılarla kırılmaya çalışılmaktadır. Bu baskıların en büyüğü, ülkemizin zayıf karnı olan ekonomi cephesinden gelmektedir. Hükümetin uzun yıllardır sürdüğü hatalı politikalar bizleri bu saldırıya açık ve korunaksız bir hale getirmiştir.



Ateş çemberinden geçtiğimiz bugünlerde, Mehmetçiğimiz terör örgütlerine karşı büyük başarılar kazanmıştır. Cephede canı pahasına ülkesini savunan askerlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının en büyük teminatıdır. Tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi Türk Milleti, askeriyle, genciyle, yaşlısıyla el ele vererek bağımsızlık ruhunu alevlendiriyor.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’ekonomik bağımsızlık olmadan, siyasi bağımsızlık kazanılamaz’’ sözlerinin anlamını derinden hissettiğimiz günlerin içerisindeyiz. Ekonomide yıllardır izlenen hatalı politikaların faturası oldukça ağırdır. Üretimden uzak, milli sanayisine, tarımına, devlet kurumlarına önem vermeyen, dışa bağımlık ekonomik düzen iflas bayrağını çekmiştir. Doların, Türk ekonomisindeki ağırlığı her geçen gün krizi derinleştirmekte ve ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir.



Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zafer kalıcı olmaz diyen Atatürk’ün sözleri günümüze ışık tutmaktadır. Cephede tankla, topla, silahla ülkemizi yenemeyen Amerika, uluslararası ekonomik basıklarla ülkemizi teslim almaya çalışmaktadır.



Türkiye Gençlik Birliği olarak, bu cenderenin içerisinden nasıl çıkacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu cendereden Amerika’ya verilen tavizlerle, içeride milleti bölen çıkışlarla, dış politikada güvensiz ve yalpalayan hamlelerle çıkamayız. Bu cendereden ancak Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün o eşsiz halkçı, devrimci, devletçi programında birleşerek çıkarız. Zor zamanlarda yine birbirimize sarılarak ve bu toprakların ürettiği değerlerle beslenerek çıkarız.



Emperyalist kuşatmayı Atatürk’te birleşerek yıkarız!



95 yıl sonra yeniden…



Atamızın bizlere, gençliğe emanet ettiği,Cumhuriyetimize sahip çıkalım!



Alın terimize, yarattığımız değerlere, üretime, emeğimize sahip çıkalım!



Türkiye’mizin güzel günlerini inşa etme kararlılığıyla, geleceğimize sahip çıkalım!



Cumhuriyetimizin 95. yılında, zorlukları aşma ve aydınlıklara çıkma kararlılığıyla Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da buluşup, Atamızın huzurunda Türkiye’ye sahip çıkalım!



izleri 29 Ekim Pazartesi günü bizimle birlikte ArslanlıYol’da yürümeye ve hep bir ağızdan haykırmaya çağırıyoruz: Türkiye sahipsiz değil!



Yıldırım Gençer

TGB Genel Başkanı







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