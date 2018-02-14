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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tillerson' açıklaması

TGB 81 ilde "Tillerson defol" eylemi yapacak

Türk ordusu Afrin'de operasyonda. Türk Milleti de ordusunun yanında. Sosyal medyada "14 Şubat'ta Sevgilimiz Mehmetçik olsun" kampanyası başlatan vatandaşlar, Mehmetçik vakfına destek çağrısı yaptı.

Türk Ordusu  Afrin'de teröristlere Türk Gençliği de üniversitelerde Amerikan emperyalizmine karşı  mücadele ediyor.

Türkiye Gençlik Birliği Türkiye'ye gelmeye hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Tİllerson'a üniversitelerde karşılama etkinliği düzenliyor.

"Tellerson defol"eylemi 81 ildeki üniversitelrde binlerce öğrencinin katılımıyla yapılacak.

Gençlik üniversitelerde Tİllerson'a Türk milletinin mesajını verecek. Afrindeki askerine de selam gönderecek.

Tüm hazırlıkların tamalandığını söyleyen  TGB Genel Başkanı Cem Dikmen Türk gençliğinin görevin başında olduğunu vurguladı.

Muğla'daki Türkiye Gençlik Birliği üyeleri eylemlerine bugünden başladı.

Gençler, üniveritede ABD karşıtı slogan attı.

TGB Muğla İl Başkanı Doğan Özkan, Tillerson’un Afrin harekatı için Türkiye’ye gelmesini eleştirdi.

TGB'liler daha sonra kampüste Afrin operasyonuna destek için yürüyüş düzenledi.

Haber-Kamera: Anıl Hançerli​
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye gençlik birliği #afrin #türk ordusu #tgb #Tillerson defol
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