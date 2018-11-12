Türkiye Gençlik Birliği (TGB) heyeti, ABD ambargosuna karşı İran'la dayanışma için yola çıktı. İran ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer “Amerikan’ın ve İsrail’in Batı Asya ülkelerini hedef alarak uyguladığı emperyalist politikalar, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin ortak mücadelesiyle bertaraf edilecektir” dedi.

ABD'nin uyguladığı ambargo sonrası TGB heyeti İran’a doğru yola çıktı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, heyet olarak, İran’ın Amerikan emperyalizmine karşı direnişine Türk gençliğinin desteğini sunmaya ve İran gençliğiyle ortak mücadele programlarını konuşmaya gittiklerini ilan etti.



‘İRAN DEVLETİNİN VE HALKININ YANINDAYIZ’

Emperyalizmin, Batı Asya’da desteklediği terör grupları ve bu terör gruplarının uyguladığı saldırıların sonuç vermediğini belirten Gençer, yaptığı açıklamada bölgesel ittifakının önemini vurguladı.

“Amerika’nın açıkladığı ikinci yaptırım paketine karşı İran Devletinin ve halkının yanındayız.” diyen Gençer “Bu ikinci yaptırım hamlesinin, Amerika’nın İran’da aldığı en büyük yenilginin 39. yılında gerçekleştirmesi yaşadıkları kuyruk acısının ifadesidir. ABD aklı sıra 4 Kasım’da kendisine isyan bayrağı açan İran milletine, yine bir 4 Kasım’da yaptırımlar vasıtasıyla diz çöktüreceğini sanmaktadır. Ancak bizler biliyoruz ki İran’a bu tehditler sökmez. Üstelik büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki bu tehditler artık sadece İran değil bütün uluslar nezdinde mahkûm edilmektedir.” şeklinde konuştu.



‘EMPERYALİZMİ BÖLGESEL İTTİFAKLA BERTARAF EDERİZ’

“Amerika’nın ve İsrail’in Batı Asya ülkelerini hedef alarak uyguladığı emperyalist politikalar, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin ortak mücadelesiyle bertaraf edilecektir.” sözleriyle bölgesel işbirliğine dikkat çeken Gençer, “Türk gençliği olarak büyük önder Atatürk’ün ‘’Yurtta barış, dünyada barış’’ ilkesinden hareketle İran gençliği ile ortak mücadele programını konuşacağız. Gençliğin bölgesel sorunlara karşı işbirliğini cesurca sergileyeceğiz.” dedi.

Bölge ülkelerinin mücadelesiyle, emperyalizmin bölgede günden güne güç kaybettiğini ifade eden Gençer, bu ortak mücadeleyi büyütmek ve Türkiye- İran arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gençliğe düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.



