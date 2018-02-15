Türkiye ve Amerika'nın bütün taşları ortaya koyacağı kritik görüşme bugün Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin Amerika ile uzlaşma konusunda tavrı net. Amerika'nın yerine getirmediği sözler ve terör örgütleriyle olan bağları masaya yatırılacak ve bu konuda geri adım atılmayacak. Amerika ise Türkiye'nin bu tavrına karşı olduka mesafeli. Tillerson'un görüşmedeki hedefi Türkiye'nin Menbiç'e girmesini engellemek ve Afrin harekatını durdurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile akşam saatlerinde görüşmesi planlanıyor