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TGB ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı karşıladı

Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'ye ayak basmadan 81 ilden "Tillerson defol" sesleri yükseldi. Üniversiteleri ayağa kaldıran Türkiye Gençlik Birliği, "Mehmetçik'in katili Tillerson Türkiye'den defol" açıklaması yaptı

İstanbul'da, Edirne'de, Konya'da, Ankara'da...

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yurdun dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı karşıladı. Tüm yurtta "Tillerson defol" açıklaması yapıldı.

TGB'nin Tillerson hazırlıkları 2 gün öncesinden başladı. Üniveristelerde duyurular yapıldı. Afişler asıldı, bildiriler dağıtıldı. 

Tillerson, Türkiye'ye gelmeden 81 ildeki üniversitelerde "Tillerson ve ABD karşıtı eylemler" yapıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tillerson #abd #tgb
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