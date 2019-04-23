Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara İl Örgütü, Genel Sekreter Okan Özkan’ın katılımıyla “Ulusal Egemenlik ve Birlik İçin” Anıtkabir’e yürüdü.

Atatürkçü, vatansever gençlik 19 Mayıs’ın 100. Yılında Türk Milletini ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlara karşı meydanlara indir. Çoğunluğunu üniversiteli ve liseli öğrencilerin oluşturduğu 200’e yakın vatandaş yürüyüşe katıldı. Anıtkabir önüne kadar süren yürüyüş TGB Genel Sekreteri

Okan Özkan’ın yaptığı basın açıklaması ile sona erdi. İşte Özkan’ın açıklaması:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

23 Nisan 1920, Cumhuriyet Devrimimizin tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde saltanat yıkılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine armağan edilmiştir. Büyük önderimizin de vurguladığı gibi Cumhuriyet 23 Nisan’da kurulmuş, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.

99 yıl önce Millet Meclisimizin kuruluşuyla Türk Milleti ve Türk ordusu birleşmiş, emperyalizmin üzerine korkusuzca yürümüştür. Millet Meclisi, Kurtuluş savaşımızı başarıya ulaştıran yegâne formüldür.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan İstiklal ateşi, 23 Nisan 1920’de tüm yurda yayılmıştır. 100 yıl sonra o ateş yine ülkemizin dört bir yanında yanmakta ve giderek büyümektedir.

100 yıl önce bütün zorlu koşullara rağmen emperyalizme karşı galip gelen fedakâr, kahraman ve cesur Türk Milleti, bugün de bütün tehditlere ve saldırılara rağmen galip gelecektir.

Ülkemiz, üretimsizlik illetinin getirdiği ekonomik sancılarla boğuşmakta ve Mehmetçiğimiz, Amerikan emperyalizminin taşeronu PKK’ya karşı cephede çetin bir mücadeleyi sürdürmektedir.

Emperyalist merkezlerin, birlik ve beraberliğimizi hedef alan söylemleri ve fiili saldırıları her geçen gün giderek devam etmektedir.

Zorlukları ve güçlükleri birlikte göğüsleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz.

Türkiye, emperyalizme karşı zaferler kazandıkça Atatürk’ü keşfetmekte, Atatürk’ü keşfettikçe de birleşmektedir.

Bu sancıların ve güçlüklerin içerisinden ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci ilkeleri ve programıyla çıkabiliriz.

Bizlerin geleceğini güvence altına alacak, Türk Milletini refaha, huzura kavuşturacak ve birliğimizi sağlayacak program budur.

Mustafa Kemal Atatürk bugün ülkemizin en büyük ortak değeridir. O’nun açtığı yolda ve gösterdiği hedefte birleşmek Türk gençliğinin en büyük görevidir.

Büyük dirilişimizin 100. yılında Türk Gençliğinin yine aynı azim ve kararda olduğunu bütün cihana göstermek görevimizdir.

Türk gençliği olarak milletimizin en geniş kesimleriyle bu birliği oluşturmak ve büyütmek için görev başındayız.

Türkiye Gençlik Birliği olarak, tarihimizden, kahramanlarımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve kuvvetle 19 Mayıs’ın 100.yılında İstanbul’da büyük bir gençlik yürüyüşü ve gençlik şöleni düzenleyeceğiz.

Bütün halkımızı bu birliği büyütmek ve güçlendirmek için 19 Mayıs’ın 100. Yılında, TGB’yle İstanbul’da yürümeye davet ediyoruz.”

