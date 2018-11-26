TGB GYK Üyesi Şafak Erdem, Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen Bakan Ziya Selçuk'la görüştü.

TGB, Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Erdem, Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü

törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için bir dosya sundu. TGB’lilerin sunduğu dosyada, geçtiğimiz günlerde ortak bildiri yayınlayarak

Andımız’ın yeniden okullarda okutulmasını talep eden 173 üniversite topluluğunun açıklaması ve imzacıların yer aldığı belge vardı. Etkinlik sonrası yapılan görüşmede TGB’liler, Andımız’ın gençlik ve

millet için gerekliliğini aktardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan gençleri dikkatle dinledi.



Andımız Türk Milletini birleştiriyor



TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem görüşmede, “Ülkemizin “Andımız; Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesidir. Türkiye Gençlik Birliği

ve Türkiye Liseliler Birliği olarak Andımızın okullarda yeniden okutulmasını talep farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarımızın sesi olduk. Görüyoruz ki Andımız Türk Milletini birleştiriyor. Ülkemizin

içinden geçtiği terörle mücadele sürecinde bu birliğe çok ihtiyacı vardır. Andımızın okullarda yeniden okutulması bu birliği tesis etme yolunda çok önemli bir adım olacağı fikrindeyiz. Sizlere 173 üniversite

topluluğunun imzaladığı ‘Andımız Yeniden Okutulsun’ bildirisini sunuyoruz.” dedi.



2023 vizyonunda andımız eksik



TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem’in sunduğu dosyada, “Ülkemizin özellikle son yıllarda dış güçler tarafından yıpratılmaya ve teslim alınmaya çalışıldığını görüyoruz.

Sizlerin de bildiği gibi bu saldırıların en önemli hedeflerinden birisi de eğitim sistemimizi bozmak, gençliği milli değerlerden ve bilimsel ölçütlerden uzaklaştırmaktır. Hazırlanan “Eğitim 2023

Vizyonu’nda” eksiklikler görmekteyiz. Bu gördüğümüz eksiklik, milli kimliğimize sahip çıkmak ve yeni nesillere bu bilinci aktarmanın en büyük aracı olan Andımız’ın yer almamasıdır.” ifadeleri yer aldı.



‘Bakanımız talebimizi saygıyla karşıladı’



Selçuk ile görüşen TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem, “Sayın Bakanımıza bizi dikkatle dinlediği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençliğin Andımız talebini

saygıyla karşıladı. Gençliğin bu talebinin karşılıksız kalmayacağından eminiz. Türkiye Gençlik Birliği olarak Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”