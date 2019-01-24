Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Merkezi, ABD Başkanı Trump'ın Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması üzerine, Venezuela’ya destek açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Amerikancıların lideri Juan Guaido'yu 'Venezuela geçici başkanı' ilan etmesi üzerineTGB Genel Merkezi, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada, “Türkiye Gençlik Birliği olarak safımızı net bir şekilde ilan ediyoruz: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin ve Başkan Nicolas Maduro’nun yanındayız! ABD’nin başını çektiği darbe girişimi bozguna uğrayacaktır. Emperyalizm bir kez daha yenilecektir. Hugo Chavez’in mirasçıları, cesur Venezuela halkı bu son savaştan da zaferle çıkacaktır.” denildi.



İşte TGB Genel Merkezi’nden yapılan açıklamanın tamamı:



Bolivarcı Venezuela’nınYanındayız!



ABD, bütün dünyanın gözü önünde Venezuela’da meşru hükümeti devirme girişiminde bulunuyor. Başkan Nicolas Maduro önderliğinde Venezuela halkı ve ordusu, Amerikan emperyalizminin son yıllardaki en hayasız akınına karşı kahramanca direniyor. Dünyada emperyalizmi yenilgiye uğratmış bir ulusun evlatları ve Mustafa Kemal’in askerleri olan Türk gençliğinin kalbi Bolivarcı Devrim’in yiğit savaşçılarıyla çarpmaktadır.



Venezuela’ya yapılan emperyalist saldırı, bütün dünya için ve Türkiye’deki bütün siyasi kuvvetler için bir sınav anıdır. Dünya efendiliği iddiasını kaybeden ABD, “arka bahçesi” olarak gördüğü Güney Amerika’da suikastler, darbeler, iç savaşlar ve işgal girişimleri tezgahlıyor. Dümen suyundaki kuvvetleri bir egemen ülkenin Amerikan Doları namına boğulması için sahaya sürüyor. Bu emperyalist saldırıya karşı Bolivarcı Venezuela’nın ve Başkan Nicolas Maduro’nun yanında dimdik durmak bir insanlık vazifesidir. ABD’nin safında yer alanlar ya da sessiz kalanlar, yarın tarih karşısında hesap vereceklerdir.



ABD’nin saldırılarına, darbe girişimine, terör örgütlerine canı pahasına göğüs geren Türk milleti, Venezuela’nın savaşını kendi savaşı gibi benimsemektedir. Çünkü biliyoruz ki Venezuela’nın emperyalistler tarafından parçalanması, ABD’nin dünyadaki saldırganlığını perçinleyecektir. Caracas’tan Suriye’nin kuzeyine kadar uzanan cephe, aslında birdir ve aynı düşmana karşıdır. Emperyalizme karşı mücadele, mazlum milletlerin bütün dünyada omuz omuza vermesiyle zafere ulaşacaktır.



Türkiye Gençlik Birliği olarak safımızı net bir şekilde ilan ediyoruz: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin ve Başkan Nicolas Maduro’nun yanındayız! ABD’nin başını çektiği darbe girişimi bozguna uğrayacaktır. Emperyalizm bir kez daha yenilecektir. Hugo Chavez’in mirasçıları, cesur Venezuela halkı bu son savaştan da zaferle çıkacaktır.

