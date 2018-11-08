Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 10 Kasım için resmi sosyal medya hesaplarından çağrı videosu yayınladı. Atatürk’ün özel görüntüleriyle birlikte yirmi bin gencin Atatürk’ün huzurunda ant içtiği görüntülerin yer aldığı videoda, 10 Kasım’da Anıtkabir Tandoğan kapısında birleşme çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın açıklamasıyla 10 Kasım programlarını açıklayan TGB, yayınladıkları videoda, 10 Kasım’da Tandoğan kapısında buluşarak Anıtkabir’e yürüme çağrısında bulundu.



10 Kasım günü Ankara’da TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer’in katılımıyla saat 11.00’de Tandoğan girişinde buluşarak Anıtkabir’e yürüyecek olan TGB’liler, İstanbul’da ise saat 08.30’da Dolmabahçe’de buluşacak. “Yasta değil ayaktayız, Atamızın yolundayız” sloganıyla hareket eden gençler, 10 Kasım günü tüm illerin sembol yerlerinde basın açıklamaları ve anma törenleri düzenleyerek Türkiye’nin dört bir yanında Büyük Devrimci Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak.



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