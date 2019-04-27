Türkiye Gençlik Birliği (TGB), düzenleyecekleri 19 Mayıs yürüyüşü ve şöleninin detaylı programını açıkladı. Belgrad Ormanında basın açıklaması yapan TGB'liler, 19 Mayıs'ta İstanbul'da "100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye için Kenetlen" sloganıyla yürüyecek ve ardından 100 Yılın Şöleni'ni gerçekleştirecek

TGB'liler, Türkiye'nin yaşadığı meseleleri aşabilmesi amacıyla, Türk milletini birleştirmek için harekete geçti. Bunun için 19 Mayıs'ın 100. yılını bir fırsat olarak gören TGB'liler, vatandaşları, 19 Mayıs'ta "100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye için Kenetlen" sloganıyla yürümeye çağırıyor. Gençler, yürüyüş ardından 100. yılın coşkusunu 100 Yılın Gençlik Şöleni'yle taçlandıracaklar.



"100 YIL ÖNCE DE KENETLENEREK BAŞARDIK"



TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bütün dünyaya ve Türkiye düşmanı bütün odaklara karşı 100 yıl önce nasıl yaptıysak bugün de bütün gençliği ve Türk milletini emperyalizme ve geleceksizliğe karşı, Atatürk'te, vatan savunmasında ve üretimde kenetliyoruz! Sağ, sol demeden, PKK, FETÖ ve cümle terör örgütlerine karşı kenetleniyoruz. Dün, bugün demeden vatanımız ve emeğimiz için kenetleniyoruz. Karamsarlığa karşı, zor günleri paylaşarak aşma kararlılığıyla kenetleniyoruz. 100 yıldır Türkiye'yi teslim alamadılar. Sonsuza dek de alamayacaklar! 100 yıl önce birbirimize kenetlenerek başardık, bugün de kenetlenerek başaracağız."







"KURTARICI BEKLEMİYORUZ, VAZİFEYE ATILIYORUZ"



"Büyük kurtuluşumuzun ateşlendiği tarih 19 Mayıs 1919'dan 100 yıl sonra yeniden zor günlerden, ateşli günlerden geçiyoruz. İkinci İstiklal Savaşı günlerindeyiz. 100 yıl önce de düşman yurdumuzu çevrelemişti, bugün de Doğu Akdeniz'den ve Ege'den kuşatmaya çalışıyor. ABD ve onun bölücü terör örgütleri PKK ve FETÖ ülkemizi tehdit ediyor. Bütün bunlara karşı, Mehmetçik'imiz bütün onuruyla cephede düşmanı alt ediyor. Cumhuriyetimiz bütün kurum ve değerleriyle mücadele ediyor. 100 yıl önce de milletimiz fakr'u zaruret içinde harap ve bitap haldeydi; bugün de ailemiz, işçimiz, esnafımız ve gençliğimiz borçlanma ekonomisinin yarattığı sarsıntılar içerisinde bir çıkış yolu arıyor. İşte, 100 yıl önce bütün bu zor koşullara ve yedi düvel emperyalistlere rağmen bir millet küllerinden doğdu ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde dünyayı ayağa kaldıran büyük kurtuluşa imza attı. Bugün de bağımsız, özgür, başı dik ve üreten bir Türkiye için, o büyük mirası, Türk gençliği olarak üstleniyoruz. Kurtarıcı beklemiyoruz, vazifeye atılıyoruz!"



COŞKULU YÜRÜYÜŞ, DOPDOLU ŞÖLEN



19 Mayıs 2019, saat 15.00'te 100 bin gençle İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşacak olan TGB'liler, yürüyüşün ardından saat 18.00'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta 100 Yılın Gençlik Şöleni'ni gerçekleştirecek. Şölende, Ogün Sanlısoy, Kurtalan Ekspres, Oğuz Aksaç, SesVerSus, Mir Sanat Topluluğu ve Mehmet Eti sahne alacak.



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