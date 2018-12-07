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TGB'den ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey'e protesto!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Ankara'da, Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti.

TGB'den ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey'e protesto!

Amerika Suriye Özel Temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına gelmesi üzerine TGB'liler harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Astana’nın fişi çekilmelidir açıklamasını yapan Jeffrey için bir protesto gerçekleştirdi. “Mehmetçiğin Katili Amerika” , “Astana’nın değil ABD’nin fişini çekeceğiz” ve “Türkiye Suriye Kardeştir” sloganlarıyla görüşmeyi protesto eden TGB’liler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis iber gazı ile müdahale etti ve 4 TGB’liyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan TGB üyeleri serbest bırakıldı

TGB Ankara İl Başkanı Anıl Eren Yıldız: “Jeffrey’nin Türkiye’ye geliş amacı bellidir.  ABD yenilecek, Türkiye’yi ve Suriye’yi bölemeyecek. Kanlı planlarını hayata geçiremeyecekler. ABD yenilecek, Türk Milleti kazanacak, Türk Ordusu kazanacak” dedi


ulusal.com.tr

Etiketler; #James Jeffrey #polis #tgb
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