Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye'nin bütün üniversitelerinde 'Tillerson Defol' eylemi düzenleyeceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'yi ziyaret edecek.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye'nin bütün üniversitelerinde 'Tillerson Defol!' eylemleri düzenleyeceğini açıkladı.



TGB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Mehmetçik Afrin'de ABD'nin kara gücü PKK'ya karşı savaşıyor, Türk gençliği üniversitelerde Mehmetçik için ayağa kalkıyor!



ABD, Mehmetçiğe doğrultulan silahları PKK'ya gönderen ülkedir!



ABD, Mehmetçiğimizin katilidir!



ABD'nin Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelecekmiş.



Türk gençliği olarak ilan ediyoruz!



Türkiye'nin bütün üniversitelerinde 'Tillerson Defol!' eylemleri düzenleyeceğiz!"



ulusal.com.tr



